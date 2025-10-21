Ellentétesek az alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozón elért megállapodással azok a felhívások, melyek azonnali tűzszünetet sürgetnek Ukrajnában a háború kiváltó okainak megszüntetése nélkül Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint, aki erről kedden beszélt Moszkvában.

A budapesti békecsúcs helyszíne is fontos, de a legfontosabb a háború kiváltó okainak a megszüntetése Lavrov szerint/Fotó: Shamil Zhumatov / AFP

Az alaszkai csúcstalálkozó eredményeire kell építeni Lavrov szerint

Az orosz diplomácia vezetője reagált Donald Trump amerikai elnök a konfliktus jelenlegi frontokon történő befagyasztását sürgető szavaira, ami után majd dönt a történelem. Szerinte tudható, hogy ezzel Volodmir Zelenszkij ukrán elnök és európai gazdái foglalkoznak, de ez ellentétes az alaszkai csúcstalálkozón elért megállapodással, mely szerint a kiváltó okokkal kell foglalkozni.

Lavrov szerint Moszkva kész arra, hogy tovább haladjon az alaszkai csúcstalálkozón meghatározott irányba, ám a tűzszünet most csak azt jelentené, hogy Ukrajna hatalmas része egy náci rezsim irányítása alatt maradna , egyetlen helyként a Földön, ahol egy egész nyelvet betiltanának, annak ellenére, hogy az az ENSZ hivatalos nyelve és a lakosság többsége által beszélt nyelv.

Felidézte példaként Emmanuel Macron francia elnök azon kijelentését is, mely szerint

az előfeltétel nélküli tűzszünet alatt senki sem korlátozhatja a fegyverszállításokat Kijevnek.

Az orosz külügyminiszter úgy vélte, hogy a fegyvernyugvás nemcsak Ukrajna további felfegyverzését jelentené, hanem azt is, hogy az Északi Áramlat gázvezeték elleni támadáshoz hasonló terrorcselekményekre lehetne ösztönözni a kijevi rezsimet.

A tárcavezető a CNN azon közlését, hogy elhalasztották az orosz-amerikai külügyminiszteri találkozót, amelynek célja Vlagyimir Putyin és Donald Trump budapesti csúcstalálkozójának előkészítése elhalasztották tisztességtelennek nevezte. A kérdésről Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettese hétfőn újságíróknak elmondta, hogy a felek még nem állapodtak meg a találkozó időpontjáról és helyszínéről, így azt nem lehetett elhalasztani. Ezt az érvelést Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megismételte. Rjabkov hozzátette, hogy a fontos esemény előkészítést igényel és a két külügyminiszter hétfőn lezajlott telefonbeszélgetése ennek része volt.