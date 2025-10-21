Deviza
EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.46 +0.37% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.41 -0.08% PLN/HUF91.84 -0.03% RON/HUF76.6 +0.15% CZK/HUF16.02 +0.02% EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.46 +0.37% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.41 -0.08% PLN/HUF91.84 -0.03% RON/HUF76.6 +0.15% CZK/HUF16.02 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01% BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Otthon Start Program
kiemelt beruházás
Építési és Közlekedési Minisztérium
Budapest
Veszprém
lakásépítés
Szeged

Lázár János minisztériuma bejelentette: kiválasztották a három magyar nagyvárost, itt épülnek meg az új otthon startos lakások – és most jön még csak a java

1792 új lakás épül három városban, és további projektek is előkészítés alatt állnak – cél a lakásépítések éves volumenének háromszorosára növelése. Újabb szakaszába lépett az Otthon Start program: a kormány kiemelt beruházássá minősítené a tervben részt vevő lakásépítéseket, hogy gyorsabb legyen az engedélyezés és egyszerűbb a megvalósítás.
VG/MTI
2025.10.21., 20:43
Fotó: Magyar Nemzet

A kormány hétfőn közzétett rendelettervezete újabb lendületet ad az Otthon Start programnak. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye szerint a tervezet célja, hogy a programban szereplő lakásépítéseket kiemelt beruházássá minősítsék, ezáltal felgyorsítva az engedélyezési folyamatot és lehetővé téve az egyedi beépítési szabályok alkalmazását.

HZ_15487 otthon start program
Újabb szakaszába lépett az Otthon Start program: a kormány kiemelt beruházássá minősítené a tervben részt vevő lakásépítéseket, hogy gyorsabb legyen az engedélyezés és egyszerűbb a megvalósítás / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A tárca ugyanakkor hangsúlyozta: a minőségi előírásokból nem engednek, az új lakásoknak továbbra is magas szintű építészeti és energetikai követelményeknek kell megfelelniük.

Az Otthon Start nemcsak lakásépítés: jövőt, biztonságot, gazdaságot és közösséget épít 

– olvasható az ÉKM közleményében.

A már megkezdett projektek között Veszprém, Szeged és Budapest is szerepel. Ezekben a városokban összesen 1792 új lakás épül, olyan környékeken, ahol a kormány szerint nemcsak az eladhatóság, hanem az ott élők mindennapi kényelme is biztosított.

A veszprémi projektben társasház, Szegeden lakópark, a főváros IX. kerületében pedig kereskedelmi funkciókat is magában foglaló társasház épül. A minisztérium szerint különösen fontos, hogy a három fejlesztésből kettő vidéken valósul meg, ezzel is erősítve a program országos jellegét.

Óriási lendületet hoz az Otthon Start: 30-40 ezer új lakás a cél minden évben

A kormány célja, hogy az éves szinten jelenleg mintegy 10 ezer új lakásból álló volumen a következő évben 30-40 ezerre növekedjen. Ennek érdekében 38 újabb projektkérelem elbírálása már folyamatban van.

„Jól haladunk ahhoz, hogy célunkat, miszerint a lakásépítési volumen három-négyszeresére növekedjen, elérjük" – hangsúlyozta a minisztérium közleménye.

A tárca szerint a lakásépítési program nemcsak a fiatal családok otthonteremtését segíti, hanem közvetlen gazdasági hatása is jelentős: az építőipar élénkülése munkahelyeket teremt, a helyi gazdaságot pedig hosszú távon is erősíti.

Házaspárok előnyben: gyermekvállalással sokkal többet ér az Otthon Start – a bankok egyre nagyobb kedvezményekkel versenyeznek

Több állami konstrukció is kombinálható, a bankok pedig sosem látott akciókkal próbálják magukhoz csábítani az igénylőket. Az Otthon Start program kedvezményes lakáshitele hatalmas segítséget nyújt a fiataloknak, de a legtöbb kedvezményt mégis a házaspárok élvezhetik – különösen azok, akik gyermekvállalásra is készülnek.

 

Országszerte

Országszerte
1012 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
kiemelt beruházás

Lázár János minisztériuma bejelentette: kiválasztották a három magyar nagyvárost, itt épülnek meg az új otthon startos lakások – és most jön még csak a java

1792 új lakás épül három városban, és további projektek is előkészítés alatt állnak – cél a lakásépítések éves volumenének háromszorosára növelése.
2 perc
georgia

Brüsszel őrjöngeni fog: mostantól új ország vásárol orosz olajat, pedig EU-tagjelölt – befutott az első óriástanker

A beruházás célja a külföldi import csökkentése és a regionális export lehetőségek bővítése.
2 perc
orosz vagyon

Kiderült, összecsap-e Zelenszkij Orbán Viktorral október 23-án az EU-csúcson: Robert Fico készen áll

Az Európai Tanács az Ukrajnának szánt pénzügyi és katonai támogatások előkészítésén dolgozik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu