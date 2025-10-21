Lázár János minisztériuma bejelentette: kiválasztották a három magyar nagyvárost, itt épülnek meg az új otthon startos lakások – és most jön még csak a java

A kormány hétfőn közzétett rendelettervezete újabb lendületet ad az Otthon Start programnak. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye szerint a tervezet célja, hogy a programban szereplő lakásépítéseket kiemelt beruházássá minősítsék, ezáltal felgyorsítva az engedélyezési folyamatot és lehetővé téve az egyedi beépítési szabályok alkalmazását.

Újabb szakaszába lépett az Otthon Start program: a kormány kiemelt beruházássá minősítené a tervben részt vevő lakásépítéseket, hogy gyorsabb legyen az engedélyezés és egyszerűbb a megvalósítás / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A tárca ugyanakkor hangsúlyozta: a minőségi előírásokból nem engednek, az új lakásoknak továbbra is magas szintű építészeti és energetikai követelményeknek kell megfelelniük.

Az Otthon Start nemcsak lakásépítés: jövőt, biztonságot, gazdaságot és közösséget épít

– olvasható az ÉKM közleményében.

A már megkezdett projektek között Veszprém, Szeged és Budapest is szerepel. Ezekben a városokban összesen 1792 új lakás épül, olyan környékeken, ahol a kormány szerint nemcsak az eladhatóság, hanem az ott élők mindennapi kényelme is biztosított.

A veszprémi projektben társasház, Szegeden lakópark, a főváros IX. kerületében pedig kereskedelmi funkciókat is magában foglaló társasház épül. A minisztérium szerint különösen fontos, hogy a három fejlesztésből kettő vidéken valósul meg, ezzel is erősítve a program országos jellegét.

Óriási lendületet hoz az Otthon Start: 30-40 ezer új lakás a cél minden évben

A kormány célja, hogy az éves szinten jelenleg mintegy 10 ezer új lakásból álló volumen a következő évben 30-40 ezerre növekedjen. Ennek érdekében 38 újabb projektkérelem elbírálása már folyamatban van.

„Jól haladunk ahhoz, hogy célunkat, miszerint a lakásépítési volumen három-négyszeresére növekedjen, elérjük" – hangsúlyozta a minisztérium közleménye.

A tárca szerint a lakásépítési program nemcsak a fiatal családok otthonteremtését segíti, hanem közvetlen gazdasági hatása is jelentős: az építőipar élénkülése munkahelyeket teremt, a helyi gazdaságot pedig hosszú távon is erősíti.