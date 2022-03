Túl korai lenne kijelenteni, hogy elértük a mélypontokat a pénz- és tőkepiacokon, a fontos technikai szintek megfogták ugyan az amerikai részvénypiacok esését, ám a fundamentumok még nem működnek, a pánik az úr a befektetők között – mondta Zakár Tivadar, az SPB portfóliómenedzsere.

Fotó: AFP

Az európai tőkepiacokról megkezdődött a pénz áramlása a tengerentúli eszközökbe, különösen igaz ez az Ukrajnával szomszédos piacokra.

Az arany árfolyamának emelkedésével elképzelhető, hogy Oroszország a nemesfémhez köti majd a rubel árfolyamát, így – a felhalmozott jegybanki tartalékokkal – erősödhetne a deviza. A legnagyobb kockázatként jelenleg a infláció megugrását és a gazdasági recessziót árazzák a befektetők, a háborús konfliktusnak ugyanis negatív hatásai lesznek a teljes világgazdaságra nézve.

A hazai befektetőknek jelen helyzetben érdemes kilépni az európai piacokról, a tengerentúlon lehet olyan biztonságos eszközöket találni, amelyeken még érdemi hozamot lehet elérni. Ilyen például a kiberbiztonsági szektor vagy a nyersanyagok.

A válságos időszakokban a tapasztalat a legjobb iránymutató a piacokon, hiszen úgy kell pozíciókat felvenni, hogy azok az adott helyzetben abszurdnak tűnhetnek. Az elmúlt ötven év válságaiból azonban jól kirajzolódik, hogy a legnagyobb esések után is gyorsan magára találtak a piacok, jó stratégának az bizonyult, aki már tavaly év végén – a növekvő infláció ellenére is – elkezdett készpénzt gyűjteni a portfólióján belül, hiszen annak most lehetősége van alacsony áron szemezgetni a piacokon – tette hozzá a szakértő.