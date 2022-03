Az MKB Bank 77,7 milliárd forintos, konszolidált, korrigált adózás utáni eredményt ért el 2021-ben, amely nagyjából a három és félszerese az egy évvel korábbi, 21,96 milliárdnak – derül ki a pénzügyi szolgáltató ma közzétett tőzsdei gyorsjelentéséből.

A korrekciók nélkül számított adózott eredmény hajszál híján 60 milliárd forintot ért el, ami több mint a hétszerese a 2020. egészére elkönyvelt nyereségnek.

Ami az egyes eredménytételeket illeti, a bankcsoport korrigált bruttó bevétele 132,3 milliárd forintra ugrott az egy évvel korábbi 68,8 milliárdról, ami 92,5 százalékos növekedés. A korrigált nettó kamateredmény közel a másfélszeresére, 53,8 milliárd forintra duzzadt éves összevetésben, miközben a nettó jutalékeredménynél 5,3 százalékos emelkedést könyveltek el a pénzügyi szolgáltatónál, 24,8 milliárdos volumen mellett. A korrigált nettó egyéb eredmény soron viszont szintén kiugró – közel hatszoros – ugrást mutat a gyorsjelentés, így itt 53,7 milliárd forintos plusz keletkezett. A működési költségek nagyjából a tizedükkel, 48,1 milliárd forintra emelkedtek 2021-ben az MKB-nál, miközben az elszámolt értékvesztés és hitelezési veszteség kevéssé befolyásolta az éves eredményt, miután ezen a soron összességében nagyjából 1,6 milliárd forintot kellett leírni.

Fotó: Földi Imre

A negyedik negyedévben a korrigált, csoportszintű adózás utáni eredmény 15,1 milliárd forintot ért el az MKB Banknál, ami szintén ugrásszerű javulás az egy évvel korábbi, 800 milliós veszteséghez képest. A korrigált bruttó bevétel pedig 33,1 milliárd forintot tett ki 2021. utolsó negyedében, ami közel a két és félszerese volt az egy évvel korábbinak.

Az eredmények kapcsán kiadott közlemény szerint a tavalyi, kimagasló eredményszintet az ügyfélhitel-állomány növekedése és a kamatkörnyezet emelkedésével járó magasabb üzleti kamateredmény indokolta. Jelentős többletbevétel keletkezett az MKB-nál rendelkezésre álló likviditási többleten, amely pénzügyi eszközökön és értékpapírokon, valamint azok fedezeti pozícióin keresztül a kamatbevételre, valamint az átértékelési eredményre gyakorolt jelentős hatást.

A bankcsoport mérlegfőösszege 2021 végére 19,1 százalékkal bővült, így – több mint 530 milliárd forint növekedés mellett elérte – a 3 314 milliárd forintot. Ez elsődlegesen az ügyfélbetét-állomány bővülésének köszönhető, amely tavaly 2200 milliárd forint fölé gyarapodott. Az ügyfélbetétek növekedése mind a vállalati, mind a háztartási oldalon jelentkezett, amit a törlesztési moratórium, és a koronavírus-járvány negatív hatásának mérséklése érdekében bevezetett gazdaságélénkítő intézkedések egyaránt elősegítettek.

„Az MKB Bank rendkívül erős, rekord számokat produkáló 2021-es évet tudhat a magáénak. A legfrissebb pénzügyi és üzleti eredmények egyúttal olyan stabil hátteret és tőkeerőt biztosítanak a Budapest Bankkal történő összeolvadás előtt, amely a magyar tulajdonú nagybank további növekedését is megalapozza. Ez egyben ahhoz is hozzájárul, hogy a Magyar Bankholding stratégiai célkitűzései a szomszédunkban meglévő geopolitikai konfliktus, illetve ennek a világgazdaságra gyakorolt negatív hatásai mellett is megvalósíthatóak legyenek. Meggyőződésünk, hogy a Budapest Bank és az MKB Bank március 31-i egyesüléséből, illetve a Takarék Csoport 2023-as csatlakozásából az ügyfelek csak profitálni fognak” – mondta Martzy Antal, a Magyar Bankholding és egyben az MKB Bank pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.