Jelenleg nem tud működni a Masterplast ukrán leánya, ám a cég bármelyik pillanatban kész újra szállítani, hiszen a munkavállalóit nem bocsátotta el, a készletek pedig biztonságban vannak.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Egy teljes eszközleírás esetén sem rendülne meg a cég, hiszen a készletekre van biztosítás, így a veszteség, bár fájna, nem borítaná fel az ambiciózus terveket – mondta Nádasi Róbert, a Masterplast vezérigazgatója. Az ukrán piacról a teljes bevétel mintegy öt százaléka, nagyságrendileg 10 millió euró származott tavaly, ám mivel már korábban is úgy dolgoztak, hogy a megrendelt árut előre kifizették az ügyfelek, kintlevősége nincs a társaságnak.

Az eredményben a relatív alacsony marzsok miatt alig háromszázalékos súlyú az ukrán piac.

A tervezett beruházások osztalékot tervezett növekedését nem befolyásolja majd – mondta a vezérigazgató. Az ingatlanpiaci ciklikusságát is kevésbé érzi meg a cég, hiszen a globális szinten kitűzött klímacélok elérése biztosítja majd a szigetelőanyagok iránti keresletet. A vállalat nemrég belépett az egészségiparba is, ez az üzletág az évtized végére eredményességben eléri majd a szigetelőanyag-gyártás szintjét, és ehhez hozzájön majd a legújabb üzletág, a moduláris építőanyagok előállításának eredménye is – tette hozzá Nádasi.

Az egy részvényre eső eredmény a jelenlegi 1,1 euróról 2024-re 1,8 euróra nő, ami az árfolyamban is éreztetheti majd hatását.