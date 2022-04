Harmincnyolc milliárd forint volt az orosz leánybank tavalyi nettó nyeresége. Felvehető az összeg osztalékként ?



Jelenleg ez nem lehetséges. De azt gondolom, hogy az idei év mind Oroszországban, mind Ukrajnában veszteséges lesz az OTP ottani csoporttagjai számára, így szükség is lesz a tartalékra. Az viszont biztos, hogy egyik bank sem szorul pótlólagos tőkejuttatásra, mindkét pénzintézet kellően feltőkésített.



Az üzbegisztáni Ipoteka-akvizícióval kapcsolatban halasztást kértek az üzbég kormánytól, és elhangzott, hogy más vevőjelölt is van az ottani bankra. Mennyiben jelent az idő pénzt, a vételár emelkedhet, ha később zárul a tranzakció?

Megállapodtunk már az árban, ebben nem lehet változás. Gyakorlatilag aláírás előtt állt az szerződés, amikor kitört a háború, ezért kértünk 2-3 hónap halasztást. Nem tervezzük, hogy a megállapodás bármelyik elemét esetleg újratárgyaljuk. A megállapodás jövőjéről csütörtökön folytatódnak az egyeztetések az üzbég tárgyalópartnerrel.

Eddig egy banknak (Societe Generale) sikerült vevőt találnia az ottani érdekeltségeire. Mennyi realitása van annak, hogy az OTP ajánlatot kap az orosz bankjára?



Több üzleti struktúra is szóba jöhet, a bank teljes eladása mellett az eszközök cseréje is reális opció. De eddig még nem kaptunk ilyen irányú ajánlatot.

A guidance fő számai az elhangzottak szerint továbbra is érvényesek. A kamatmarzsok tekintetében is azok stabilizálódását várják, holott a régiós kamatkörnyezet emelkedik, elemzők szerint is inkább valószínűbb, hogy nőhetnek a marzsok. Mit gondol erről?



Lefelé mutató kockázat e tekintetben nincs, fölfelé mutató remény viszont valóban van.



Az ukrán veszteségre vonatkozó várakozásaik jóval pesszimistábbak, mint amely az ottani menedzsment becslése. Mi az oka a jelentős különbségnek?



Alapvetően más az ukránok fizetési hozzáállása. Volt példa arra, hogy egy ottani adósunk fogságba került, a felesége viszont megkeresett minket, hogy addig is szeretné folytatni a hitele törlesztését. A másik ok, hogy míg Kelet-Ukrajnában 2014-ben egyszer már súlyos leírásokra kényszerültünk, ezért a harcokban súlyosan érintett régiókban alig van ügyfelünk, így jelentősen kisebb károkat vagyunk kénytelen elszenvedni.

Nem vonul ki Oroszországból az OTP Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a pénzintézet szerdai közgyűlésén kitért arra, hogy ha nincs a háború, akkor a külföldi leánybankok 51 százalékos profit-hozzájárulása tovább nőhetett volna az idén. A bankcsoport tőkemegfelelősége a szabályozói minimum felett van – tette hozzá –, ami nagy eredmény az erőltetettnek tűnő akvizíciós sorozat mellett. Nagy erőfeszítés kellett hozzá, hogy a hitelportfólió minősége a jelenlegi szinten maradjon, de ebben szerepet játszottak a jegybank korábbi intézkedései is.