A jelenlegi inflációs környezetben legalább kétszámjegyű növekedést várunk az aktuális szintekről az alapvető élelmiszer alapanyagok tőzsdei jegyzésében az év végéig. A búza tekintetében ez jóval a 10 százalék feletti is lehet, hiszen az egyik legnagyobb kibocsátó, Ukrajna területén folyó háború jelentősen rontotta a terményhozam várakozásokat, ráadásul a legnagyobb fekete-tengeri kikötőkből még kiinduló export is megbénulhat. A helyzet rendkívül komoly, hiszen

a globális gabonapiac 25 százaléka eshet így ki a kereskedelmi láncokból.

Az adatok azt mutatják, hogy az orosz invázió kezdetétől március közepéig gyakorlatilag teljesen leállt Ukrajna gabona exportja és napjainkban is csak elenyésző töredéke kerül piacra a szokásos mennyiségnek.

Fotó: Shutterstock

A logisztika szintén akadozik, mert a fekete-tengeri ukrán kikötőkön keresztül folyt a kereskedelem több mint 95 százaléka, melyeket most alternatív, költségesebb útvonalakkal kell kiváltani.

Ukrajna rekord mennyiségű, 32 millió tonna búzát takarított be tavaly, melyből mindössze 19 millió tonnát tudott exportálni az oroszok inváziójáig.

Piaci becslések szerint, ha minden jól alakul, még közel 5 millió tonna exportra lehet esély, de a jövő évre vonatkozó becslések már mindössze csak az idei terményhozam feléről szólnak.

A szankciókkal sújtott Oroszország is megkerülhetetlen láncszem volt ebben a globális agrárláncban, hiszen a mára nélkülözhetetlen műtrágyák alapanyag ellátásában az egyik legjelentősebb szereplőnek számított. Kiesésük továbbgyűrűző költségnövelő problémát eredményez, melyet a már jól ismert olaj- és gázszállítási akadályok csak tovább tetéznek.

Összességében jól érzékelhető a keresleti piac brutális erősödése és a költségek meredek emelkedése, így a fundamentumok egyértelműen a további árnövekedés irányába mutatnak, az elhúzódó háború pedig csak növeli a kockázatokat. A nemzetközi árjegyzések a gabona piacán most valamelyest megnyugodtak a háború kitörését követő pánikszerű vételek után. Technikailag jó beszálló szinteket látunk a jelenlegi árfolyamokon, melyet tőzsdén jegyzett árupiaci befektetési alapon keresztül (ETC) könnyen elérhetünk. A piacot jelen állapotában sem látjuk túlvett állapotúnak, a befektetők jelentős része még csak most kezdi portfólióit ebbe az irányba igazítani, mintegy hedge-elve az egyre erősödő inflációs várakozásokat.