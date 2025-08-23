India nem adja fel, folytatódnak a kereskedelmi tárgyalások az Egyesült Államokkal

Az indiai külügyminiszter szombaton megerősítette, hogy folytatódnak a kereskedelmi tárgyalások az Egyesült Államokkal, de vannak olyan határok, amelyeket India nem hajlandó átlépni, és ragaszkodik az érdekei védelméhez. Az egyeztetésre már nincs sok idő, mivel egyébként hamarosan életbe lépnek az amerikai vámok az országgal szemben.

India nem hajlandó megnyitni hatalmas mezőgazdasági szektorát / Fotó: Middle East Images via AFP

India a leginkább büntetett országok közé tartozik, összesen 50 százalékos vámok terhelik majd. Ebből 25 százalék már életbe lépett, a másik 25 százalék pedig augusztus 27-én fog az orosz olaj vásárlása miatt.

Ráadásul

lemondták az amerikai kereskedelmi delegáció augusztus 25–29. közé tervezett indiai látogatását,

így alig maradt remény a vámok csökkentésére vagy a bevezetés elhalasztására,

„Vannak bizonyos vörös vonalak, amelyeket nem lépünk át. Jogunk van a nemzeti érdekeinknek megfelelő döntést hozni” – erősítette meg egy gazdasági fórumon Szubramanjam Dzsaisankar indiai külügyminiszter, akit a héten Moszkvában fogadott Vlagyimir Putyin orosz elnök. A tárcavezető Narendra Modi kormányfőhöz hasonlóan az indiai gazdák és kisvállalkozások védelmét emelte ki a Reuters tudósítása szerint.

India nem nyitja meg az agrárszektorát

A kétoldalú tárgyalások is azon akadtak el, hogy India nem hajlandó megnyitni hatalmas mezőgazdasági és tejipari szektorát. A megegyezés hiánya veszélyezteti a világ első és ötödik legnagyobb gazdasága közötti, több mint 190 milliárd dollár értékű kétoldalú kereskedelmi kapcsolatot.

Nem engednek külföldi szereplőt a tejiparba sem / Fotó: The Times of India via AFP

A Capital Economics legfrissebb elemzése szerint az indiai gazdaság idei és jövő évi növekedéséből 0,8 százalékpontot farag le, ha a teljes amerikai vám életbe lép és marad is. A hosszú távú káros hatások azonban ennél nagyobbak lesznek, mert a magas vámok veszélyeztethetik India vonzóerejét, mint globális feldolgozóipari központét.

Dzsaisankar a fórumon ismét szóvá tette, hogy Donald Trump az orosz olaj vásárlói közül csak Indiát pécézte ki, sokkal nagyobbakat, például Kínát és az Európai Uniót nem bünteti miattuk.

Ha az olaj a lényeg, akkor vannak nálunk sokkal nagyobb vevők is. Ha a kereskedelem Oroszországgal, ez abban az esetben is igaz

– emelte ki, rámutatva, hogy az európai–orosz forgalom magasabb az indiai–orosznál.