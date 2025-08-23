Árulja a Coca-Cola a Costa kávézóláncot

A Coca-Cola eladni készül a brit Costa kávézóláncot, amelyet 2018-ban vásárolt meg 3,9 milliárd fontért a Whitbreadtől. Az üzlet tető alá hozásában a Lazard befektetési bank van az atlantai székhelyű cég segítségére.
A hírről a brit Sky News szerzett értesülést, bár a három érintett egyike sem erősítette meg. A hírtelevízió úgy tudja, hogy
a Coca-Cola több kisebb, potenciális vevővel már folytatott tapogatózó tárgyalásokat.
A meg nem nevezett információforrások szerint az ajánlatokat őszre várják, de az is elképzelhető, hogy a Coca-Cola végül nem adja el a Costát, amely ötven országban üzemel: több mint 2700 kávézója van az Egyesült Királyságban és Írországban, valamint további 1300 világszerte, Magyarországon is. A Costa becslések szerint globálisan 35 ezer embert foglalkoztat.
A Coca-Cola annak idején azért vásárolta meg a Costát, mert erősíteni akarta a pozícióját az egészségesebb italok szegmensében, és versenyezni a globális kávépiacon
Az üzlet azonban nem jött be, egyesek szerint a Coca-Cola jelenleg jó, ha kétmilliárd fontot kap a Costáért, vagyis milliárdokat veszít. (Egy angol font 457,8 forint.) Ez azonban nem fogja anyagilag megrengetni a céget, amelynek a piaci értéke 304,2 milliárd dollár. (Egy dollár 339,3 forint.)
A Costa esetében 2023-as a legfrissebb adat, akkor 1,22 milliárd fontos bevételt termelt. Ez ugyan 9 százalékkal magasabb a 2022-esnél, de elmarad a 2018-as 1,3 milliárdtól.
A Costát 1971-ben alapította egy olasz testvérpár, Sergio és Bruno Costa. 1995-ben adták el 19 millió fontért a Whitbreadnek; akkor még negyven kávézójuk sem volt.
Most viszont a cég
Nagy-Britannia egyik legnagyobb privát munkaadója,
a kávézói ott vannak minden bevásárlóutcában országszerte. Fő versenytársai közé tartozik a Starbucks, a Caffe Nero és a Pret a Manger – ez utóbbi részvényeladásra és esetleges tőzsdei bevezetésre készül.
Emellett egyre nagyobb kihívást jelentenek az olyan magasabb kategóriájú láncok is, mint például a Gail’s pékségcsoport, amely szintén fontolgatja az eladást.
