Kétmilliárd dollárnyi befektetést gyűjtött az Epic Games a Sonytól és a Lego jogait birtokló befektetői körtől, akik a metaverzum koncepció térnyerése miatt nagy fantáziát látnak a virtuális platformokat fejlesztésében is élen járó amerikai játékszoftver-gyártóban.

A japán szórakoztatóipari óriás egymilliárd dollárt invesztál a leginkább a nagy sikerű Fortnite videojátékáról ismert játékfejlesztő vállalatba, és ugyanennyivel száll be a Lego márkát birtokló, családi kézben lévő svéd befektetési vállalat, a KIRKBI is. A szokásos zárási feltételekhez kötött üzlet 31,5 milliárd dollárra értékeli az Epic Gamest.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hétfői bejelentés nem előzmény nélküli. A Lego és az Epic ugyanis még múlt héten lépett partnerségre, melynek keretében egy gyerekeknek szóló, „családbarát metaverzum” fejlesztését tervezik. A dán építőjáték gyártónak már van egy sikeres videojáték sorozata olyan népszerű és jól jövedelmező franchise-okkal, mint a Disney Star Wars sorozata, vagy a Warnerhoz tartozó Batman. Az Epic zászlóshajójának számító Fortnite pedig egy battle royale típusú lövöldözős túlélőjáték, ahol a játékosok közötti kooperációra is lehetőség nyílik, és maguk is alakíthatják a hatalmas bejárható online játékteret.

A virtuális világok hálózataként felfogható metaverzum körüli felhajtás villámgyorsan gyűrűzött be a vállalati szektorba. Elég csak Mark Zuckerbergre gondolni, aki olyan nagy jövőt jósol az újításnak, hogy a közelmúltban a Facebook anyacégét is Metára keresztelte át, de számos világcég, köztük a Nike, a a Samsung vagy a JPMorgan is kísérleteznek a technológiával.

„Befektetéseink egy részét olyan trendekre összpontosítjuk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy hatással lesznek arra a jövőbeli világra, amelyben gyermekeink és mi is élni fogunk” – mondta el Sören Thorup Sörensen, a KIRKBI vezérigazgatója.

Az Epic Games vezérigazgatója, Tim Sweeney pedig azt emelte ki, hogy a friss tőkeinjekció segít felgyorsítani a metaverzum kiépítésére irányuló céljaik teljesítését.