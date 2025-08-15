Putyin bizalmasa előre szólt: Trump és az orosz elnök nagyon hosszú időre össze lesz zárva Alaszkában – maratoni tárgyalás kezdődik Ukrajnáról

Donald Trump amerikai elnök és az orosz Vlagyimir Putyin közötti tárgyalás legalább hat-hét órán át tarthat – közölte a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov a RIA hírügynökséggel.
Peszkov azt is elmondta, hogy Trump és Putyin négyszemközti tárgyalásán „segédek is részt vesznek”, de nem pontosította, mit jelent a „segéd” alatt. Bár azt a Kreml a héten korábban közölte, hogy a vezetőknek tolmácsok segítenek majd a csúcstalálkozó kezdetén tartandó négyszemközti beszélgetésben, majd üzleti ebéd közben folytatják a tárgyalást.
Trump ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontja többnyire változékony. Néhány hónap alatt keményen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és teljesen leállította Kijev katonai támogatását – csak azért, hogy aztán fokozza a fegyverszállításokat, és frusztrációját Vlagyimir Putyin orosz elnök felé fordítsa.
A CNN szerint Európa attól tart, hogy Putyin, ex-KGB-kémként a négyszemközti találkozót arra fogja felhasználni, hogy az amerikai elnököt visszaterelje, meggyőzze a saját nézőpontjának igazáról. Ha Trump a csúcstalálkozóról úgy távozik, hogy megmarad az újonnan kialakult óvatossága Putyin iránt, Európa ezt győzelemnek fogja tekinteni.
Az európai vezetőknek négy fő követelésük van, amint azt a francia, német és brit vezetők nyilatkozatában is kifejtették. Ez a következőkből áll:
Így oszthatják fel Ukrajnát Alaszkában: Putyin fürtökben szüretelheti az ukrán megyéket, Oroszország öt új régióval gazdagodhat – térkép
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.