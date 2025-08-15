Putyin bizalmasa előre szólt: Trump és az orosz elnök nagyon hosszú időre össze lesz zárva Alaszkában – maratoni tárgyalás kezdődik Ukrajnáról

Donald Trump amerikai elnök és az orosz Vlagyimir Putyin közötti tárgyalás legalább hat-hét órán át tarthat – közölte a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov a RIA hírügynökséggel.

Dmitrij Peszkov eredményes tárgyalást vár orosz részről / Fotó: Anadolu via AFP

Peszkov azt is elmondta, hogy Trump és Putyin négyszemközti tárgyalásán „segédek is részt vesznek”, de nem pontosította, mit jelent a „segéd” alatt. Bár azt a Kreml a héten korábban közölte, hogy a vezetőknek tolmácsok segítenek majd a csúcstalálkozó kezdetén tartandó négyszemközti beszélgetésben, majd üzleti ebéd közben folytatják a tárgyalást.

Trump ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontja többnyire változékony. Néhány hónap alatt keményen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és teljesen leállította Kijev katonai támogatását – csak azért, hogy aztán fokozza a fegyverszállításokat, és frusztrációját Vlagyimir Putyin orosz elnök felé fordítsa.

A tárgyalás hátulütői

A CNN szerint Európa attól tart, hogy Putyin, ex-KGB-kémként a négyszemközti találkozót arra fogja felhasználni, hogy az amerikai elnököt visszaterelje, meggyőzze a saját nézőpontjának igazáról. Ha Trump a csúcstalálkozóról úgy távozik, hogy megmarad az újonnan kialakult óvatossága Putyin iránt, Európa ezt győzelemnek fogja tekinteni.

Az európai vezetőknek négy fő követelésük van, amint azt a francia, német és brit vezetők nyilatkozatában is kifejtették. Ez a következőkből áll:

Értelmes béketárgyalások csak „tűzszünet vagy tartós és jelentős ellenségeskedés megszűnése” esetén kezdődhetnek meg. Oroszországnak új szankciókkal kell szembenéznie, ha nem egyezik bele a tűzszünetbe. „A nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni” – ez egy bírálat Trump nyers kijelentésére, miszerint „lesz némi területcsere” Oroszország és Ukrajna között. Ukrajnának „szilárd és hiteles” biztonsági garanciákra van szüksége, és Oroszországnak nem szabad vétójogot adni Ukrajna NATO- és Európai Unió-tagságával kapcsolatban.