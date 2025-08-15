Rekordon kezdte és még feljebb zárta a napot a BÉT a Trump–Putyin-találkozó előtt

A nyugat-európai piacokon felemás volt a hangulat a nap során, a német DAX 0,07 százalékos mínuszban járt a pesti záráskor, a francia CAC viszont 0,6 százalékos pluszba került, így az átfogó Euro Stoxx is pluszos zárás felé halad, 17 óra után kicsivel 0,17 százalékos napi pluszban találjuk.

Az amerikai tőzsdék az európai társaknál visszafogottabban kezdték a napot, a Dow ugyan 0,05 százalékos pluszban rajtolt, a Nasdaq és az S&P 500 azonban 0,2 százalék feletti mínuszban vette az első kanyart.

A forintnak bombaerős napja volt , a hazai deviza mindkét fontosabb fronton javítani tudott a nap során. A nagyobb menetet a dollárral szemben látni, ott 0,7 százalékot javult a kurzus a devizánk javára, az euróval szemben pedig 0,15 százalékos napi pluszban jár a kereszt a pesti tőzsdezárás környékén.