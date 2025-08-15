Rekordon kezdte és még feljebb zárta a napot a BÉT a Trump–Putyin-találkozó előtt

Rekordon kezdte és még feljebb zárta a pénteki kereskedést a BÉT, a BUX index 0,4 százalékkal 105 146 pontig erősödött a hét utolsó kereskedési napjának végére. A pesti parkett kiváló formában fordult rá az esti Trump–Putyin-találkozóra, ami arra utal, a befektetők optimisták a tárgyalás alakulását illetően, amely magyar idő szerint késő éjszaka kezdődik. A Budapesti Értéktőzsde forgalma 8,4 milliárd forint volt.
Az OTP részvénye 1,25 százalékkal 30 700 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,32 százalékkal 1910 forintig emelkedett, míg a Mol 0,8 százalékkal 2976 forintig, a Richter pedig 0,19 százalékkal 10 510 forintig süllyedt a nap végére.
A nyugat-európai piacokon felemás volt a hangulat a nap során, a német DAX 0,07 százalékos mínuszban járt a pesti záráskor, a francia CAC viszont 0,6 százalékos pluszba került, így az átfogó Euro Stoxx is pluszos zárás felé halad, 17 óra után kicsivel 0,17 százalékos napi pluszban találjuk.
Az amerikai tőzsdék az európai társaknál visszafogottabban kezdték a napot, a Dow ugyan 0,05 százalékos pluszban rajtolt, a Nasdaq és az S&P 500 azonban 0,2 százalék feletti mínuszban vette az első kanyart.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forintnak bombaerős napja volt , a hazai deviza mindkét fontosabb fronton javítani tudott a nap során. A nagyobb menetet a dollárral szemben látni, ott 0,7 százalékot javult a kurzus a devizánk javára, az euróval szemben pedig 0,15 százalékos napi pluszban jár a kereszt a pesti tőzsdezárás környékén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.