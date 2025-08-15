Deviza
Elon Musk elveszítheti az utolsó európai országot is, amely még kitart a Tesla mellett: a németek és a kínaiak vehetik el tőle

Európában hetedik hónapja zuhannak az eladások. Norvégia, a Tesla szimbolikus jelentőségű piaca még kitart, de törnek előre a versenytársai.
M. Cs.
2025.08.15, 16:52
Frissítve: 2025.08.15, 17:07

Megállíthatatlanul veszíti el a népszerűségét a Tesla Európában, júliusban már az egymást követő hetedik hónapban estek vissza az eladások a kulcsfontosságú piacain, de egy kivétel még mindig maradt, ahol úgy veszik, mint a cukrot: Norvégia. Sokan ugyan ott is rossz szemmel nézték Elon Musk politikai szerepvállalását, de ez nem tántorítja el őket az autóitól – egyelőre.

Norvégia
Norvégia volt az első Észak-Amerikán kívül, ahol a Tesla kiépítette a Supercharger töltőhálózatot / Fotó: Mathilda Schuler / Bildbyran / Sipa / Reuters

A számok mindent elmondanak. Az eladások a múlt hónapban éves szinten 

  • 86 százalékkal zuhantak  Svédországban, 
  • 62 százalékkal Hollandiában, 
  • 58 százalékkal Belgiumban,
  •  52 százalékkal Dániában és 
  • 27 százalékkal Franciaországban

– ezzel szemben 27 százalékkal emelkedtek Spanyolországban és 83 százalékkal Norvégiában.

„Őszinte leszek, kissé kétélű fegyver Teslát birtokolni” – vallotta be a Reutersnek egy norvég, aki egy évtized alatt már a harmadik ilyen gyártmányú autóját „fogyasztja”.

Musk az egyesült államokbeli politikai szerepvállalásával és az európai radikális jobboldal támogatása miatt sok potenciális vevőt elriasztott, a norvégokat azonban nem

A lényeg a töltőhálózat és az autó remek technológiája. Senki más nem közelíti meg ezt a szintet

– magyarázta a választását az autóipari technológiai vállalatnál dolgozó, vagyis hozzáértőnek számító vevő.

Tesla dealership damage
Egyelőre töretlen a márka népszerűsége / Fotó: PA Images via Reuters 

Valószínűleg más honfitársait is ezek a tények vezérlik, mert míg Németországban, Svédországban, Dániában és Hollandiában több mint a felével zuhantak a Tesla eladásai éves összehasonlításban, addig Norvégiában 24 százalékkal nőttek, így az alig 5,5 millió lakosú ország a cég második legnagyobb piaca Európában. Az első a visszaesés ellenére Németország, ahol hatalmas gyárat üzemeltet a Tesla.

Norvégia volt az első, ahol megjelent a Tesla Észak-Amerikán kívül

A Tesla és Norvégia kapcsolata megingathatatlannak tűnik, amiben az is szerepet játszhat, hogy az ország lett Európában az első, ahonnan kitiltották a belső égésű motorokat, idén már csak elektromos autót lehet forgalomba helyezni.

Sok szempontból Norvégia segített felépíteni a Teslát. Az országban mindenki ismer valakit, akinek Teslája van

– állítja Christina Bu, az elektromos mobilitás népszerűsítésére és fejlesztésére létrehozott nonprofit szervezet, a Norsk Elbilforening főtitkára.

Az országnak emiatt szimbolikus jelentősége van a márka szempontjából, bár piacnak kicsi: az európai eladások 12 százalékát adta az év első hat hónapjában, és a vállalat globális bevételéhez elenyésző mértéken járult hozzá.

Horten,,Norway,-,February,27,,2021:,Pure,White,Volkswagen,Vw
A Volkswagen ideiglenesen átvette az első helyet / Fotó: Ginger Polina Bublik

Ez volt az első hely Észak-Amerikán kívül, ahol 2013-ban megjelent a Model S, a Tesla pedig segített Norvégiát a világ vezetőjévé tenni az elektromos autók elterjedésében. Itt épült ki Észak-Amerikán kívül az első Supercharger töltőhálózat, így nem okoz gondot az autósok számára a töltés.

Törnek előre a versenytársak

A Model S a legkelendőbb autó az országban, és a Tesla 2021 óta a legnépszerűbb márka: az elmúlt öt évben az összes eladás 11–20 százalékát adja.

Törnek azonban előre a vetélytársak: 

a Volkswagen az első negyedévben ideiglenesen letaszította az első helyről a Teslát,

és a Volvo is egyre népszerűbb, ahogyan a kínai márkák, köztük a BYD, az Xpeng, a SAIC Motor és az MG is, amelyek júniusban már 12,3 százalékos piaci részesedést szereztek.

Egyre nagyobb kérdés, meddig maradnak lojálisak a norvégok a Teslához. A Norstat februári felmérése szerint a Tesla-tulajdonosok 40 százaléka gondolta úgy, hogy Musk politikai szerepvállalása árt a márkának, de több mint felüket ez sem riasztja el attól, hogy kitartsanak mellette.

A többiek viszont szabad prédák a cég versenytársai számára.

 

