Elon Musk elveszítheti az utolsó európai országot is, amely még kitart a Tesla mellett: a németek és a kínaiak vehetik el tőle

Megállíthatatlanul veszíti el a népszerűségét a Tesla Európában, júliusban már az egymást követő hetedik hónapban estek vissza az eladások a kulcsfontosságú piacain, de egy kivétel még mindig maradt, ahol úgy veszik, mint a cukrot: Norvégia. Sokan ugyan ott is rossz szemmel nézték Elon Musk politikai szerepvállalását, de ez nem tántorítja el őket az autóitól – egyelőre.

Norvégia volt az első Észak-Amerikán kívül, ahol a Tesla kiépítette a Supercharger töltőhálózatot / Fotó: Mathilda Schuler / Bildbyran / Sipa / Reuters

A számok mindent elmondanak. Az eladások a múlt hónapban éves szinten

86 százalékkal zuhantak Svédországban,

62 százalékkal Hollandiában,

58 százalékkal Belgiumban,

52 százalékkal Dániában és

27 százalékkal Franciaországban

– ezzel szemben 27 százalékkal emelkedtek Spanyolországban és 83 százalékkal Norvégiában.

„Őszinte leszek, kissé kétélű fegyver Teslát birtokolni” – vallotta be a Reutersnek egy norvég, aki egy évtized alatt már a harmadik ilyen gyártmányú autóját „fogyasztja”.

Musk az egyesült államokbeli politikai szerepvállalásával és az európai radikális jobboldal támogatása miatt sok potenciális vevőt elriasztott, a norvégokat azonban nem.

A lényeg a töltőhálózat és az autó remek technológiája. Senki más nem közelíti meg ezt a szintet

– magyarázta a választását az autóipari technológiai vállalatnál dolgozó, vagyis hozzáértőnek számító vevő.

Egyelőre töretlen a márka népszerűsége / Fotó: PA Images via Reuters

Valószínűleg más honfitársait is ezek a tények vezérlik, mert míg Németországban, Svédországban, Dániában és Hollandiában több mint a felével zuhantak a Tesla eladásai éves összehasonlításban, addig Norvégiában 24 százalékkal nőttek, így az alig 5,5 millió lakosú ország a cég második legnagyobb piaca Európában. Az első a visszaesés ellenére Németország, ahol hatalmas gyárat üzemeltet a Tesla.

Norvégia volt az első, ahol megjelent a Tesla Észak-Amerikán kívül

A Tesla és Norvégia kapcsolata megingathatatlannak tűnik, amiben az is szerepet játszhat, hogy az ország lett Európában az első, ahonnan kitiltották a belső égésű motorokat, idén már csak elektromos autót lehet forgalomba helyezni.

Sok szempontból Norvégia segített felépíteni a Teslát. Az országban mindenki ismer valakit, akinek Teslája van

– állítja Christina Bu, az elektromos mobilitás népszerűsítésére és fejlesztésére létrehozott nonprofit szervezet, a Norsk Elbilforening főtitkára.