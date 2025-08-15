Így oszthatják fel Ukrajnát Alaszkában: Putyin fürtökben szüretelheti az ukrán megyéket, Oroszország öt új régióval gazdagodhat – térkép

A ma esedékes személyes tárgyalások Donald Trump elnök és Vlagyimir Putyin között lehetőséget adnak az orosz elnöknek, hogy előterjessze a béke feltételeit, amelyek közül a legfontosabb, hogy Ukrajna adja át területének egy részét.

Az orosz–ukrán békéről is tárgyal Vlagyimir Putyin és Donald Trump / Forrás: Liveuamap

Tárgyalás óriási tétekkel

Putyin régóta áhítozik Ukrajna déli és keleti részére, amelyet hadserege nem tudott teljesen elfoglalni. Trump kijelentette, hogy tárgyalásokat kezdeményez egy csereügyletről, amelynek keretében az Oroszország által elfoglalt területek egy része visszakerülne Ukrajnához, de további részleteket nem közölt erről. Ahogy korábban megírtuk, az eddig Ukrajnába áramlott nyugati fegyverzet sorsa sokat változtathat a béketárgyalások utáni háborús helyzeten, nagy változásokra azonban nem lehet számítani.

A Nyugat alapcélja: Oroszország visszaszorítása, a NATO további keleti térnyerése – változatlan.

A katonai szövetség és meghatározó tagjai tovább folytatják Oroszország – és egyre inkább Kína – bekerítését.

A mostani helyzetben a nyugati hatalmak a Dél-Kaukázusban, Örményország és Azerbajdzsán NATO-hoz való egyidejű közelítésében látják az előrelépés lehetőségét.

A következő állomás Mongólia és Közép-Ázsia lehet.

Putyin igényei

A The Wall Street Journal elemzése szerint a Kreml öt megszállt régiót Oroszország részének nyilvánított, ezek: Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja, Herszon és a Krím félsziget. Ezek közül Oroszország teljes egészében bevonult már a Krímre, a többi megye legnagyobb területein pedig átvette a fennhatóságot. Íme a helyzet a területen, amelyet Putyin kiszemelt:

Donyeck tartomány Putyin elsődleges célpontja, az orosz katonák azonban nehezen tudják átvenni az irányítást több fontos város felett. Az orosz gyalogság az elmúlt napokban áttörte Ukrajna első védelmi vonalát Dobropillya város közelében, de az ukrán erők ellentámadást indítottak. Az orosz erők jelenleg ostromolják Kosztyantinyivka és Pokrovszk városát, amelyeket több mint egy éve sikertelenül próbálnak elfoglalni.