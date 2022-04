A jegybank hónapok óta tartó kamatemelései a piaci kölcsönök kamataira is hatnak. A pénzintézetek egy hónapon belül akár többször is módosítják a hitelfeltételeket. Ezt tette a hosszú hétvége után több nagybank is, bár ezt megelőzően áprilisban már két nagyobb körben is drágultak a kölcsönök – derül ki a Bank360.hu összeállításából.

Az Erste Bank egy kisebb mértékű emelést hajtott végre a szabad felhasználású, a hagyományos és a fogyasztóbarát jelzáloghiteleknél is. Az ötéves kamatperiódussal felvehető kölcsönök kamatát 0,40 százalékponttal emelte meg, a 10 és 15 éves kamatperiódussal igényelhető kölcsönök kamata pedig 0,30 százalékponttal drágult.

A változást követően a Bank360.hu hitelkalkulátora szerint egy 20 éves futamidővel és 10 éves kamatperiódussal felvett 10 millió forintos lakáshitel teljes hiteldíjmutatója (thm) 6,80 százalék. A havi törlesztőrészlet 74 793 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 18 019 080 forint.

Fotó: Shutterstock

A Gránit Bank szintén módosított a jelzáloghitelek feltételein: a lakásvásárlásra és szabad felhasználásra igényelhető kölcsönöknél 5 és 10 éves kamatperiódusnál is 1,03 százalékpontos emelést hajtottak végre.

Ugyanazokkal a paraméterekkel, amelyekkel az Ersténél, a Gránit Banknál jelenleg 7,25 százalékos thm-mel igényelhetünk 10 millió forint lakáshitelt. A havi törlesztőrészlet 77 505 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 18 620 050 forint.

Az egyaránt a Magyar Bankholdinghoz tartozó MKB Bank és a Takarékbank a már szokott módon egy ütemben módosította a hitelek feltételeit. Az MKB Bank a futamidő végéig fix, a Takarékbank pedig pedig a 20 éves kamatperiódussal felvehető jelzáloghitelek kamatát emelte meg 1,01 százalékponttal. Emellett az ötéves kamatperiódussal felvehető kölcsönök kamata 1,76, a 10 éves kamatperiódussal felvehető jelzáloghitelek kamata pedig 1,41 százalékponttal emelkedett mindkét banknál. A változás mértéke ugyanakkora volt a lakáscélú hiteleknél és a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél is.

Ha az előző példánál maradunk, és 10 millió forintos lakáshitelt szeretnénk felvenni 20 évre és 10 évre fixált kamattal, akkor az MKB Banknál és a Takarékbanknál a thm 8,85 százalék. A havi törlesztőrészlet 86 954 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 20 868 825 forint – számolta ki a Bank360.hu.