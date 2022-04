Olyan szinteket ostromol a lítium ára, hogy érdemes lenne beszállni a lítiumbányászatba – erről tweetelt az ambiciózus vezető. Az tény, hogy globálisan hiány van az alapanyagból, a Teslák gyártása során pedig nagyon sok lítiumot használnak fel, hiszen ez az alapanyag nélkülözhetetlen az akkumulátorok számára. Az elektromos autógyártó vezérigazgatója szerint ha a cég már a kitermelésben is szereplő lenne, akkor elősegíthetné a hiány megoldását, és könnyebben jutnának hozzá a kulcsfontosságú alapanyaghoz is. Tweetjében Musk hozzátette, már van is néhány remek ötlete a helyzet rendezésére.

Fotó: CHRISTOPHE GATEAU / AFP

Tény, hogy a lítium ára most nagyjából 78 ezer dollárnál jár tonnánként, azaz éves szinten nagyjából 80 százalékkal drágult. Ez önmagában nagyjából 2000 dollárral srófolja fel egy Tesla árát elemzők szerint. A piacon jól tudják, hogy Elon Musk hajlamos gyorsan, és határozottan dönteni, akár olyan dolgokról is, amik eddig nem voltak napirenden. Így tehát nem csoda, hogy a nagyobb lítiumbányász cégek részvényei az amerikai nyitás előtti elektronikus kereskedésben jelentős mínuszban álltak hétfőn. Az esést egy chílei cég, az SQM vezette, 2,8 százalékos mínusszal.

Az olajpiactól némileg eltérően, nem a fejlesztések elmaradása vezetett a lítium árának robbanásához. Az iparág vonzó a befektetők számára, ugyanis mindenki a nyersanyag további áremelkedését várja. A beruházások volumenét jól mutatja, hogy az egyik legnagyobb szereplő, az Albemarle a Wall Street szerint idén 1,4 milliárd dollárt költhet fejlesztésekre, ami több mint kétszerese a néhány évvel ezelőttinek. Látszik tehát, hogy még a beruházásokkal sem tudja követni az iparág az elektromos autók terjedését, és hiába költenek a kitermelő cégek, az új kapacitások lassabban állnak rendelkezésre, mint amit az e-autók térnyerése indokolna.

Alig néhány napja adták át a Tesla legújabb üzemét Austinban, de elemzők szerint messze nincs vége a gyors expanziónak. Kevin Paffrath pénzügyi elemző – youtuber szerint felgyorsulhat a gyárépítés, és az elkövetkező két évben akár 5-10 „Gigafactory-t” is átadhatnak. Ebből persze a befektetők is bőven profitálnak majd – tette hozzá. A frissen átadott austini gyár egyébként a világ legnagyobb gyárépülete lehet a térfogat alapján. Musk szerint a texasi üzem a világon a legfejlettebb, és hamarosan az első számú akkumulátorcella üzemmé válhat. Paffrath a méretekről annyit mondott, hogy másfél órát vesz igénybe az üzem egyik végéből átsétálni a másikba.