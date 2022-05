Igyekezniük kell azoknak a befektetőknek, akik részesedni szeretnének az OTP utóbbi három éve után járó osztalékból, a bankpapír ugyanis ma, azaz csütörtökön forog utoljára osztalékszelvénnyel.

Bár a piaci hangulat jelenleg meglehetősen borús – a BUX 2,4 százalékkal, az OTP pedig négy százalékkal zuhant kora délutánig –, öröm az ürömben, hogy a bankpapír így nagyobb osztalékhozamért vásárolható a hátralévő néhány órában. A részvényenként 430,4 forintos kifizetéssel 4,2 százalékos hozamot realizálhatnak a most beszállók.

Fotó: Shutterstock

Ketyeg az óra a Kulcs-Soft piacán is, a technológiai cég részvényeihez ugyancsak a csütörtöki kereskedés végéig lehet osztalék reményében hozzájutni. A darabonként 132 forintos kifizetés ráadásul igencsak bőkezű, 8,2 százalékos hozamot jelent. A kifizetésekre sem kell már sokat várni, az OTP és a Kulcs-Soft egyaránt másfél hét múlva, május 30-án utal az arra jogosult részvényeseknek.

A pandémiás szűk esztendőt követően megugró tavalyi profitjából számos hazai társaság igyekszik gáláns kifizetéssel jutalmazni részvényeseit, az osztalékláz pedig május derekára felpörgött a BÉT-en is. Olyannyira, hogy mostanra a DM-Ker, a Magyar Telekom, a Graphisoft Park, valamint a 10 százalék körüli hozammal az idei év egyik legjobb osztaléksztorijának számító ANY Biztonsági Nyomda részvényesei is hozzájuthattak a pénzükhöz, a CIG Pannónia befektetőinek számláira pedig tegnap érkezhetett meg a darabonként 18 forintos juttatás.

Nem kell csüggedniük azonban azoknak sem, akik lemaradtak az első hullámról, a következő hetek, hónapok is tartogatnak még jó beszállási lehetőségeket.

Az időrendben soron következő Budapesti Ingatlan (BIF) idén bő öt milliárd forintot – részvényenként kereken 20 forintot – oszt vissza, a mostani árfolyam mellett hét százalék feletti hozamot kínáló ingatlanos papírt legkésőbb május végéig kell megvenni ehhez, tíz nappal később pedig már pénzüknél is lehetnek a befektetők.

A szerényebb, mintegy három százalékos hozamot kínáló Richter, valamint a közel hat százalékos osztalékhozammal forgó Duna House június derekán utalja majd a papíronként 225, illetve 32 forintos összeget, beszállni pedig utoljára másfél héttel korábban lehet.

Június végén fizetnek osztalékot a BÉT zöldenergiában utazó cégei. Az Alteo részvényeit a rekord összegű, 103 forintos juttatásért június közepéig, a PannErgy 18 forintot kínáló papírjait pedig június 20-ig lehet megvenni.

Az augusztusi nyaralást tervezők idén akár Mol-osztalékból is finanszírozhatják a vakációt.

Az olajtársaság részvényeiről július 19-e után vágják le az európai szinten is kiemelkedő, 10 százalék feletti hozammal kecsegtető, 300 forintos osztalékszelvényt, a juttatás pedig még a hónap végéig megérkezhet hozzájuk.

Az elmúlt évek első számú hazai növekedési sztorija, a Masterplast inkább csak jelképes, 55 forintos osztalékot fizet, az alig másfél százalékos hozamért pedig még bőven ráérnek lenyúlni a befektetők, mert az építőipari gyártócég csak október második hetében kezdi meg a kifizetést.

A 4iG-nél egyelőre csupán a kifizetés összege – 29 forint – biztos, a kifizetés ütemezéséről még nem döntött a vezetőség. Az ugyancsak stabil osztalékfizetőnek számító Zwacknál március végén zárult az üzleti év, az Unicum-gyártó tavalyi eredményéből fizetendő részvényesi juttatásról a jövő szerdai negyedéves gyorsjelentéssel együtt érkezhet információ.