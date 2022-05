A csődből épp egy éve kievickélt Norwegian Air veszteséggel zárta első negyedévét, az összeomlása előtt Európa harmadik legnagyobb fapados légitársaságának számító cég egymilliárd koronás (101 millió dollár) veszteséget könyvelt el az omikron-vírusvariáns támadása miatt eleve a korlátozásokkal terhelt január–márciusi időszakban.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU

Egy évvel korábban 1,2 milliárd korona volt a veszteségük. A Norwegiannél a hirtelen megnövekedett kerozinárakra panaszkodtak, ebből származó többletkiadásaikat az örvendetesen alakuló nyári jegyfoglalások sem tudták kompenzálni. A tárgyidőszakban 2,215 millió utast szállítottak, kihasználtságuk 77, érkezési pontosságuk 88 százalékos volt.

Áprilisban az előző havinál már 50 százalékkal több jegyet tudtak eladni, átlagosan 21 százalékkal magasabb profittal, ami pozitív hír. A Norwegian Air likviditási helyzete stabil, a társaságnak 7,5 milliárd koronás mobilizálható tartaléka volt március végén, ez az első negyedévben csak 160 millióval csökkent.

A légitársaság vesztét a túl gyors terjeszkedés és az átgondolatlan üzleti stratégia, a fapadosáron kínált transzkontinentális járatok okozták 2020-ban. A végső döfést a pandémia vitte be, majd csődvédelem alatt sikerült – jóval karcsúbbra – újraszervezni a működését, adósságállományát 80-ról 18 milliárd koronára levinni. Most ismét növekedési pályára állnak, 58-ról a jövő év közepére 85 darabosra bővítik a flottájukat, igaz, az is csak a fele lesz a pandémiát megelőzőnek. Az idei nyári szezont már 70 lízingelt géppel viszik. A transzatlanti piacra viszont eszük ágában sincs visszatérni.