Orbán Viktor: itt a béke ideje - Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet

A világpolitika alakulásával is foglalkozó levelében Orbán Viktor azt írta: „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz – Megint. Történelmi idők. Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben. Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz” – írta a miniszterelnök a digitális polgári körök tagjainak küldött levelében a Magyar Nemzet szerint.
Mint írta: „Mi, magyarok időben szóltunk. Nem engedtük, hogy Weber, Von der Leyen és Bidenék belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk.” A béke oldalán. Egy hullámhosszon az amerikai elnökkel – fogalmazott. A kormányfő arra utalt, hogy Donald Trump az ő véleményét is kikérte az orosz–ukrán háború kapcsán. A miniszterelnök hozzátette, a háború blokkolja a magyar gazdaságot. Ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Ukrajna nem bír magával. A héten a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket támadták. Nem okos dolog az oroszlán bajuszát húzgálni. A Magyarországról érkező energia nélkül egész Ukrajna leállna.
„Mi nem konfliktust, hanem értelmes együttműködést akarunk Ukrajnával” – hangsúlyozta a kormányfő, aki pár napja Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel is beszélgetett minderről a Patrióta extrában. A hírlevélben Orbán Viktor az Otthon Start programról elmondta, a károgók és a huhogók próbálják ezt is lefitymálni, pedig ez igazi világszám, visszautasíthatatlan ajánlat, amiről Panyi Miklós is beszámolt az Inforádió Aréna című műsorában.
A kormányfő a hírlevélben emlékeztetett, hogy a digitális polgári körök első országos találkozóját szeptember 20-án, szombaton 12 órától tartják a Papp László Sportarénában. A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.