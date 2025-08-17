Orbán Viktor: itt a béke ideje - Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet

A világpolitika alakulásával is foglalkozó levelében Orbán Viktor azt írta: „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz – Megint. Történelmi idők. Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben. Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz” – írta a miniszterelnök a digitális polgári körök tagjainak küldött levelében a Magyar Nemzet szerint.

Mint írta: „Mi, magyarok időben szóltunk. Nem engedtük, hogy Weber, Von der Leyen és Bidenék belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk.” A béke oldalán. Egy hullámhosszon az amerikai elnökkel – fogalmazott. A kormányfő arra utalt, hogy Donald Trump az ő véleményét is kikérte az orosz–ukrán háború kapcsán. A miniszterelnök hozzátette, a háború blokkolja a magyar gazdaságot. Ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.

Orbán Viktor rámutatott: nélkülünk Ukrajna leállna

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Ukrajna nem bír magával. A héten a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket támadták. Nem okos dolog az oroszlán bajuszát húzgálni. A Magyarországról érkező energia nélkül egész Ukrajna leállna.

„Mi nem konfliktust, hanem értelmes együttműködést akarunk Ukrajnával” – hangsúlyozta a kormányfő, aki pár napja Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel is beszélgetett minderről a Patrióta extrában. A hírlevélben Orbán Viktor az Otthon Start programról elmondta, a károgók és a huhogók próbálják ezt is lefitymálni, pedig ez igazi világszám, visszautasíthatatlan ajánlat, amiről Panyi Miklós is beszámolt az Inforádió Aréna című műsorában.

A kormányfő a hírlevélben emlékeztetett, hogy a digitális polgári körök első országos találkozóját szeptember 20-án, szombaton 12 órától tartják a Papp László Sportarénában. A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.