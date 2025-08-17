Otthon Start: az új 3 százalékos lakáshitel árkorlátai megakadályozzák az ingatlanok drágulását

A fix 3 százalékos lakáshitel programjának árkorlátai meg fogják akadályozni az ingatlanok drágulását a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint. Rendbe tette az Otthon Start programmal kapcsolatos álhírek gyártóit.
Panyi Miklós a Facebookon vasárnap, „Üzenet a rémhírkeltőknek” bevezetéssel közzétett videójában azt mondta: a fix 3 százalékos hitel kapcsán nagyon sok baloldali megmondóember, ellenzéki pártvezér azzal riogat, hogy ez felveri az ingatlanárakat, akár 20-40 százalékkal.
Ezzel ellentétesen érvelve kiemelte: Magyarországon több mint százezer olyan eladó ingatlan van, amely belefér a program támogatásába országszerte, mind vidéken, mind a nagyvárosokban, mind pedig Budapesten. Emellett sok ezer olyan eladó ingatlan fog bejönni az ingatlanpiacra, amelyet eddig azért nem kínáltak eladásra, mert nem voltak vevők.
Továbbá csak Budapesten a következő őszi hónapokban
több mint tízezer olyan lakásfejlesztés fog elindulni, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit fogja kielégíteni. Ez jelentős mértékben fogja bővíteni a kínálatot – tette hozzá az államtitkár.
„Nem utolsósorban pedig a programba árkorlátot helyeztünk el. A másfél millió forintos négyzetméterár-korlát, valamint a 100 és 150 millió forintos árkorlát a lakások és a házak esetén meg fogják fogni az ingatlanok drágulását” – jelentette ki Panyi Miklós.
