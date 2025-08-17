Budapest nem csak önmagára vert rá, hanem mindenkire: ilyen busztüzek voltak Európában – és a magyar fővárosban

Már az első, nagy feltűnést keltett, szerdai belvárosi tűz sokakban megszólaltatta a riadójelzőket, majd ezután egymás után még két busz gyulladt ki a fővárosban, aztán egy harmadik az M0 autópályán. A BKV vizsgálatot indított, bár előzetesen úgy gondolják véletlenszerű esetekről lehet szó, Karácsony Gergely főpolgármester azt emelte ki, hogy 2022 óta nem volt ilyen eset. Megnéztük, és összemértük, mi történt Budapesten, illetve az idén Európában ezen a téren, és azt találtuk, hogy ami a magyar fővárosban történt, az nem csak nálunk kirívó, és ha véletlen, akkor annak igen nagy. Tudnivaló: nem ismeretlen a probléma Európában, de ha úgy feltorlódik, mint most Budapesten, akkor eséllyel van életbevágóan fontos tennivaló.

Kigyulladt buszok Budapesten: nem az a fajta tűz, ami Európában általában a legtöbb munkát adja a tűzoltóknak Fotó: Laszlo66 / shutterstock (Képünk illusztráció)

Kigyulladt buszok Budapesten: két nap, négy jármű

A sorozatban az első eset szerdán történt, és már önmagában nagy port vert fel. Szerda dél körül hatalmas lángokkal égett, és teljesen ki is égett e gy menetrend szerinti BKV-busz a belvárosban, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. Csütörtökön reggel a Farkasréti temetőnél gyulladt ki egy BKV-busz, ekkor posztolt a főpolgármester. A déli órákban ismét kigyulladt egy tömegközlekedési autóbusz nem messze a reggeli esettől, Budapest XII. kerületében, ezúttal egy Alkotás utcai megállóban. Ezt követő – teljes flottavizsgálat elrendeléséről szóló – közleményében a BKV ugyan nem kigyulladásról ír, hanem arról, hogy "füstölt a motortér", mindenesetre a tűzoltóknak kellett elhárítani a veszélyt.

Az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg

– fogalmazott a közlemény, azzal, hogy az összes busz átvizsgálása következik.

És ezzel még mindig nem volt vége, sem a napnak, sem a buszkigyulladásoknak. Kigyulladt egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon – jelentette az Útinform.

Kigyulladt buszok Európában: egyáltalán nem tipikus, vagy trendszerű

Az idei eseteket néztük végig, és azt találtuk, hogy európai fővárosokban alig-alig volt példa az idén, és még ha az egyéb helyszíneket is végigvesszük, a budapesti sorozat példátlan.