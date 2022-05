Két ajánlat biztosan befutott az olasz államkincstárhoz a nemzeti légitársaság, az Alitalia romjain tavaly létrehozott ITA Airways privatizációs eljárásán, amelyre hétfőn éjfélig lehetett jelentkezni. Az egyik jelentkező a Mediterranean Shipping Group (MSC) tengeri szállítmányozási óriásvállalat, amely a dán Maerskkel vív állandó csatát a globális piacvezetői címért, s amely szakmai partnerként a német Lufthansával szövetkezett az ITA megszerzésére.

Fotó: RICCARDO DE LUCA / Anadolu Agency via AFP

Ez a páros már januárban bejelentkezett, kizárólagos jogokat kérve a tárgyalásokhoz az olasz kormánytól, amely azonban inkább a versenyeztetésre szavazott. A másik konzorciumot az amerikai Certares magántőke-társaság vezeti, szakmai oldalról bírva az amerikai Delta Air Lines és az Air France-KLM támogatását. A Delta korábban már kísérletet tett az Alitalia megmentésére, de akkor visszalépett, ahogy az arab Etihad légitársaság is.

Így az olasz államnak kellett pénzt pumpálnia a masszívan veszteséges társaságba. Az ITA végül karcsúsított flottával, szűkebb hálózattal és létszámmal vitte tovább az üzletet, de az Európai Bizottság a további állami támogatásokat korlátozta, megerősítve a fejőstehén szerepét játszó Róma szándékát, hogy a konszolidált, bár veszteséges, de megfelelően feltőkésített légitársaságot engedi kirepülni a fészekből.

Most, első körben a vevő az irányító jogokkal együtt többséget szerezne az ITA-ban, később pedig a kisebbségi állami tulajdonrészt is megvehetné. Lényeges, hogy a repülési jogok megtartása érdekében az ITA legalább 51 százalékban európai tulajdonban maradjon. A győztes kiválasztásakor a vállalt beruházások, fejlesztések volumene is kiemelt értékelési szempont lesz. Rómának 1,35 milliárd eurója volt az ITA útnak indításához, ebből tavalyi induláskor 700 milliót fel is használtak, az idei évre 400 millió, 2023-ra pedig 250 millió jutna.

A kormány viszont nem bánná, ha ez az utóbbi két tétel házon belül maradna, s már a tőkeerős vevő adna szárnyakat az ITA-nak. Az adatszobába bekopotató harmadik érdeklődő, a Wizz Air főrészvényesének számító amerikai Indigo Partners tőketársaság szándékairól nem tudni, sajtóértesülések szerint az 51 százalékos minimális „európaiság” követelménye miatt eleve kiesik a versengésből. Amúgy az Alitalia piacát látványosan leraboló Wizz Air sem a legnépszerűbb légitársaság Itáliában – ahogy az agresszív üzletpolitikát folytató Ryanair sem az –, de Róma ma már nem akar érzelmi kérdést kerekíteni az ügyből.

Fotó: RICCARDO DE LUCA / Anadolu Agency via AFP

Időközben az Air France-KLM-en keresztül behajózott a képbe a francia CMA CGM tengeri áruszállító óriás is, a két cég légi árufuvarozási szövetség keretében fűzi szorosabbra kapcsolatait. A CMA CGM nagyjából 240 millió euróért 9 százalékos részesedést szerez a francia-holland légitársaságban, átvéve a Delta és a China Eastern Airlines részvényeinek egy részét.

Az Air France-KLM kedden 2,26 milliárd eurós zárt körű tőkeemelésről is döntött, amelyben a párizsi és a hágai kormány is részt vesz. A tőkeinjekció többi között annak a 12 teherszállító repülőgép megvételre is szolgálhat, amit most rendelnek, hogy kiegészítsék velük a CMA CGM Air Cargo hat és az Air France-KLM négy gépből álló cargóflottáját.

Az ITA vevőjével június végéig szeretne megállapodni a római kormány.