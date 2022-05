Meglehetősen gyászos eddig az idei év az amerikai alapkezelők számára, áprilisban újabb, közel 160 milliárd dollárnyi tőke távozott a szektorból, a megtakarítók ezzel már az egymást követő negyedik hónapban adtak túl nagy tételben befektetési alapjaikon.

Múlt hónapban leginkább az alacsony hozamokat kínáló, cserébe viszont nagyon likvid pénzpiaci alapjaiktól szabadultak a tengerentúli befektetők a Refinitiv Lipper adatai alapján. A márciusban még közel hét milliárd dolláros beáramlást regisztráló eszközkategória befektetési jegyein ezúttal 70 milliárd dollár volumenben adtak túl. Ennél csak januárban eszközöltek nagyobb, 140 milliárdos „portfóliótisztítást” a befektetők.

Fotó: Shutterstock

A kötvényalapokból is az előző havihoz hasonló összeg, 43 milliárd dollár folyt ki. Döntően a csekély reálhozamokkal kecsegtető, rövid lejáratú papírokból szálltak ki a befektetők, amiben a kamatemelési félelmek is közrejátszottak. A befektetők aggodalma később be is igazolódott, a Fed májusban ötven bázisponttal emelt az irányadó kamaton, amire azt megelőzően 22 éve nem volt példa.

A monetáris szigorítás előszelét a kockázatosabb eszközök is megszenvedték, a részvény és a vegyes alapokból a márciusi mennyiség dupláját, 45,6 milliárd dollárt váltották vissza. Ezen belül az amerikai tőzsdei kitettséget adó alapok csaknem 24 milliárd, a globális részvényportfóliók 18 milliárd dollárt veszítettek, míg a vegyes alapokból további közel hét milliárd dollár szivárgott el. Az alternatív alapok ugyanakkor – egyedüliként – több mint két milliárd dollár többlettel zárták a hónapot.

A hagyományos befektetési alapoknál sokkal rugalmasabb és költséghatékonyabb – így egyre népszerűbb – tőzsdén kereskedett alapoknál (ETF) fordulatot hozott április, mert a pesszimista piaci környezetben bő két és fél év óta először itt is negatívba fordult az értékesítési mérleg.

Az eszközosztályból 4,1 milliárd dollár tőke távozott, holott egy hónappal korábban még 95 milliárd dollárt invesztáltak ezekbe a termékekbe a tengerentúlon. Az áprilisi tőkekiáramlás elsősorban az állomány nagyobb részét adó részvény és vegyes ETF-eket érintette, ahol közel két év után fordult negatívba a tőkeáramlás. A 13 milliárdos forráskivonást csak mérsékelni tudta a kötvény ETF-ekbe érkező, közel kilenc milliárd dolláros friss pénzmennyiség.

Az amerikai ETF-piac első négyhavi mérlege az áprilisi megbicsaklás dacára is sokkal kedvezőbb a tradicionális alapokénál, idén ugyanis bő 194 milliárd dollárnyi friss pénzt szívott fel az eszközosztály, míg a befektetési alapok közel félezer milliárd dollár tőkét veszítettek ez idő alatt.