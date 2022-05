Bár így a nap végén úgy tűnhet, sok érdekesség nem történt a forint piacán, de az EUR/HUF keresztárfolyam-grafikont nézve azért látszik, hogy a hazai devizát megint jól megrángatták a befektetők, az euróval szemben reggel még erősödés látszott, a közös devizáér 391,56 forintot kértek, estére azonban már megint 395 forintnál többe került egy euró, a forint 0,3 százalékkal gyengébb volt, mint pénteken.

Forrás: stooq.com

A múlt héten a régió többi devizájával szemben alulteljesítő volt a forint, elsősorban a háborús veszélyhelyzetről, illetve az ágazati extraprofitadókról szóló kormányzati bejelentéseknek köszönhetően. Az EUR/HUF árfolyamát még szerdán 391 fölé lökték, azóta onnan nem is tud lemászni. Ráadásul most nem kívánatos figyelem is övezi a magyar forintot, a brüsszeli EU-csúcs kapcsán. Ahogy reggel írtuk, a miniszterelnökök kedd délutánig tartó találkozóján az olajembargóval kapcsolatos egyeztetések miatt Magyarország és vele együtt a forint is a figyelem központjába kerülhet.