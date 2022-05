Kismértékű csökkenést könyvelhettek el a háztartások az értékpapírszámlán fialtatott befektetéseiken, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a hazai kibocsátású eszközökben lévő összvagyon márciusban 0,4 százalékkal 15 837 milliárd forintra apadt. A háttérben ugyanakkor ennél lényegesen nagyobb mozgások zajlottak. Az orosz–ukrán háború februári piaci sokkját követően a hozamok közel 97 milliárd forinttal gyarapították a háztartásokat, akik a kedvezőbbre forduló piaci hangulat dacára márciusban 155 milliárd forintnyi tőkét váltottak vissza megtakarításaikból.

Utoljára két éve, a pandémia kezdetén vontak ki ennél is több pénzt a piacról az MNB adatai szerint. A jelentős visszaváltás mellett ráadásul a megugró infláció és a gyengélkedő forint árnyékában stratégiájukat is újragondolhatták a kisbefektetők, akik nagyobb kiigazításokat is eszközöltek portfólióikban.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A hosszú ideje slágerterméknek számító állampapírjaikból 239 milliárd forintnyit adtak el, ilyen jelentős visszaváltásra az elmúlt 12 évben nem volt példa.

A hosszabb lejáratú forintkötvényekből 203 milliárdot, az egy évnél rövidebb lejáratú társaikból pedig közel 46 milliárd forintot táraztak ki, egyedül a devizában jegyzett állampapírból érkezett mintegy 10 milliárd forint friss tőke.

Nem bonthatnak pezsgőt az alapkezelők sem, mivel befektetési jegyekből is 90,5 milliárd forintot váltottak vissza a hónap során. A pénzkiáramlás itt is a koronavírus-járvány eleji szinteket idézi. A háztartásokat az sem hatotta meg, hogy a hozamok és a portfóliómenedzserek tevékenysége 52 milliárd forintot hozott a befektetési alapok mellett kitartó ügyfelek konyhájára.

A felszabadított tőke a magasabb reálhozamok reményében a tőzsdeparkett felé vette az irányt, a háztartások ugyanis minden korábbinál nagyobb volumenben, 170 milliárd forintért vásároltak hazai részvényeket.

Az időzítés ezúttal jól sikerült, a hozamok közel ötvenmilliárd forinttal növelték a részvények értékét, főleg a Mol 13 százalékos, olajárdrágulástól fűtött ralijának köszönhetően. A többi nagypapírral viszont nem volt szerencséjük, a Richter kurzusa alig 1 százalékkal araszolt feljebb, az OTP és a Magyar Telekom pedig 5, illetve 3 százalékkal értékelődött le. A lakosság részvényvagyona mindezek révén egy hónap alatt közel negyedével új csúcsra, 1133 milliárd forint fölé ugrott.

A jegybanki szigorításokkal, megugró inflációval és geopolitikai feszültségekkel is terhelt első negyedév mérlege 0,6 százalékos – 94 milliárd forintos – vagyoncsökkenés. A kötvényportfóliók együttes eszközértéke 0,6 százalékkal apadt, a befektetési alapok vagyona pedig három százalékkal fordult lea a tavaly év végi szintekről. Idén eddig a részvényeknek áll a zászló, a háztartások tőzsdei vagyona a 195 milliárd forintos nagybevásárlásnak köszönhetően 10 százalékkal nőtt.