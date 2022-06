Jóváhagyta a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) a Navigator Investments által kibocsátott részvények Xtend regisztrációjához elkészített információs dokumentumot – jelentette be csütörtökön a BÉT. A Navigator 300 ezer darab, 300 millió forint össznévértékű törzsrészvényt vezetne be az Xtend piacra. Az információs dokumentum jóváhagyásával a részvényeket még nem regisztrálják az Xtendre, a kereskedés is később indulhat a papírokkal.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A Navigator 1995-2005 között informatikai cégek felvásárlásával és működtetésével foglalkozott, egy időben a Synergon legnagyobb részvénytulajdonosa volt 15,89 százalékkal. 2005-ben amerikai befektetők vették meg a céget. Az azt követő 10 évben a válságkezelés volt a fő szolgáltatási tevékenységük. 2015-től pedig ipari termelő cégek felvásárlását és a kkv-k tőzsdei bevezetését végzik, legutóbb az Épduferrt vezették be az Xtend-re.