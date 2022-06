Masszívan pesszimista hangulat uralta a nemzetközi pénz- és a tőkepiacokat hétfőn, amit a múlt pénteken közölt, vártnál is magasabb amerikai inflációs adat, illetve ennek fényében a Fed szerdai kamatdöntését övező piaci aggodalmak is fűtöttek. Hazai szempontból a forint mélyrepülése a legszembeötlőbb, a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is új negatív csúcsot döntött. Előbbinél a lélektanilag fontos 400-as szint is elesett.

Az euró a tőzsdezárásra 1,3 százalékkal egészen 402,9 forintig szalad fel, a dollárt pedig két százalékkal magasabban, 386,3 forinton jegyezték.

Fotó: Shutterstock

Az eladási hullámok végigsöpörtek a tőzsdéken is. A vezető nyugat-európai indexek közül a német DAX és a francia CAC 40 is bő 2,7 százalékos veszteséget könyvelhetett el, Londonban pedig közel két százalékot esett az FTSE 100.

A magyar börze vezető indexe, a BUX a fősodort követve 2,6 százalékos eséssel, 37 942 ponton zárt, 14,3 milliárd forintos forgalomban.

A blue chipek közül a Magyar Telekomot érte a legnagyobb, 4,2 százalékos ütés, a távközlési papír egészen 343 forintig zakózott. Az OTP árfolyama 3,6 százalékkal 8450 forintra esett, a bankpapír ezzel bő kétéves mélyponton zárt. A Richter 2,4 százalékkal 6635 forintra gyengült, a Mol kurzusa pedig 1,5 százalékkal 2622 forintra ereszkedett.

A BUX-tagok közül a Waberer’s teljesített a leggyengébben 4,3 százalékkal, míg a pólus másikvégén a CIG Pannónia részvényesei egyszázalékos drágulásnak örülhettek.