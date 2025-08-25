Károsultak kerestetnek: a Novo Nordisk nagyot bukhat a részvényesek megtévesztésén

Csoportos perindításhoz várja a károsultakat a zavaros részvénypiaci ügyekre specializálódott amerikai Levi & Korsinsky ügyvédi iroda. Ezúttal a súlycsökkentő gyógyszereiről világhírűvé vált dán gyógyszergyártó óriás, a Novo Nordisk ellen indítandó perükhöz csatlakozhatnak azok a részvényesek, akiket a gyanú szerint akár tudatlanul, akár szándékosan megkárosítottak a kommunikációjukkal.

A Novo Nordisk súlycsökkentői váratlan konkurenciával szembesültek, az amerikai gyógyszertárak „keverőpultjai” csúcsra járnak / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Azok jelentkezhetnek, akik a Novo Nordisk New York-i tőzsdén (NYSE) jegyzett részvényeivel rendelkeztek egy meghatározott időszakban, amelynek a végén brutálisan esett a cég árfolyama, ezzel mélybe rántva a befektetett dollármilliárdokat.

A Novo Nordisk részvényeinek a súlya is csökkent

Miután a részvényárfolyam azóta sem talált magára, és esély sem látszik a helyzet javulására, valós, realizált kár érte azokat, akik a zuhanástól megrettenve sietve kiszálltak, apró(bb) pénzzé tették a befektetésüket. Vagy fáziskéséssel nyelték le a keserű pirulát. Akik ezt nem tették meg, azok most is ülnek a slamasztikában, reménykedve abban, hogy

az Ozempic

és a Wegovy

súlycsökkentő készítmények gyártója talán egyszer majd ledolgozza kapitális árfolyamveszteségét. Akik a tavaly júliusig tartó hegymenet csúcspontján – amikor 640 milliárd dollárt ért a dán társaság – kiszálltak, most ismét vállon veregethetik magukat bölcs döntésükért.

A New York-i székhelyű Levi & Korsinsky ügyvédi iroda már benyújtotta követelését, amelynek lényege, hogy az alperes cég térítse meg azon Novo-befektetők veszteségét, akiknek 2025. május 7. és 2025. július 28. között kárt okozott. Szeptember 30-ig várják a perhez csatlakozni kívánókat.

Minden téren besültek a céges prognózisok

A felperesek képviseletében arra hivatkoznak, hogy a dánok – túlnyomórészt megalapozatlanul – rendkívül pozitív kijelentéseket tettek a befektetőknek, miközben lényeges kedvezőtlen tényeket hallgattak el a Novo Nordisk növekedési potenciáljának valódi állapotáról.

Az amerikai gyógyszertárakban mixelhetnek az Ozempichez hasonló hatású készítményeket / Fotó: Science Photo Library via AFP

Nevezetesen, hogy a Novo túl optimista képet festett a GLP-1 alapú gyógyszerek piacáról, amelynek egyik meghatározó szereplőjének számít. A GLP-1 természetes hormon az étvágy és a vércukorszint szabályozásában vesz részt, elősegíti a teltségérzetet és fokozza az inzulin felszabadulását. A GLP-1 hatását váltják ki a szemaglutid hatóanyagú készítmények, az Ozempic és a Wegovy is.