Száztizenegy forinttal megemelte az Alteo-részvények célárfolyamát a Dr Kalliwoda Research, amely ezzel már 3013 forintra várja a megújuló energiát hasznosító közműtársaság részvényeit egyéves távlaton.

A német elemzőház az új generációs energiaszolgáltató újabb rekordokat hozó első negyedéves gyorsjelentését követően vizsgálta felül modelljét, és jutott optimistább konklúzióra. A felsrófolt árfolyam-várakozás alapján 33 százalékos rali előtt állhat a papír, ezért továbbra is vételre ajánlják.

Fotó: Shutterstock

Az Erste ugyancsak jelentős, bő 20 százalékos felértékelődési lehetőséget kínáló 2740 forintos „árcédulával” és vételi javaslattal kezdte meg a vállalat követését a hét elején. Az Alteót leghosszabb ideje követő MKB Bank a fentiekhez képest mérsékeltebb, 2423 forintos várakozást tart érvényben, szerintük tartásra érdemes a papír.

A társaság beruházási és tőkepiaci terveiről hétfőn nyilatkozott a VG-nek ifj. Chikán Attila vezérigazgató. A vállalatvezető lapunknak arról is beszélt, hogy a háború miatt megugró energiaárak hatására gyökeresen javult a nap- és szélerőművek relatív versenyképessége, melyek most már a piacról is meg tudnak élni.

Az Alteo minimális csökkenéssel indította a szerdai kereskedést, az idén azonban közel hétszázalékos pluszban jár a tavaly a legnagyobb árfolyamralit produkáló magyar részvény. A BUX ezzel szemben 2022 első öt hónapja során már 22 százalékkal bukott alá.