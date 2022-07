Odafigyelt árai karbantartására az idei első fél évben is a Stellantis, amely ennek és eleve prémium-árkategóriás Jeep terepjáróinak, valamint most már – szintén tekintélyes összegbe kerülő – elektromos autóinak is hála, az energia- és nyersanyag-inflációt, valamint a félvezetők hiányát is leküzdve új profitrekordot állított fel a cégcsoport nyúlfarknyi történetében.

Fotó: Tayfun Coskun

A Fiat Chrysler és Peugeot fúziójából tavaly létrejött konszern csütörtökön közzétett gyorsjelentéséből pedig az is kiderül, hogy az európai piacon olyan fegyvertényt hajtott végre, amely teljessé teszi a diadalát.

Az elektromos járművek eladásában megelőztük a Teslát Európában, és már nem vagyunk messze a Volkswagentől sem

– mondta Richard Palmer pénzügyi igazgató, ismertetve a beszámolót, amely szerint a január–júniusi időszakban 44 százalékkal nőtt a pro forma üzemi eredmény.

A Stellantis ugyan kezdetben lemaradónak számított az autógyártók elektrifikációs versenyében, ám idén egy olyan ambiciózus tervvel állt elő, amelynek alapján a hagyományos belső égésű motorokról 2030-ig az alacsony károsanyag-kibocsátású modellekre áll át, és nem mellesleg közben megduplázza éves bevételeit is.

Úgy tűnik, a stratégia végrehajtása meg is kezdődött, hiszen a villanyhajtású járművek globális értékesítése 50 százalékkal, 136 ezerre emelkedett.



A Stellantist egy jövőképes, fenntartható mobilitástechnológiai vállalattá alakítjuk – foglalta össze a menedzsment célkitűzéseit Carlos Tavares vezérigazgató egyetlen mondatban.

A világ negyedik legnagyobb autógyártójának első féléves korrigált üzemi eredménye (EBIT) 12,4 milliárd euróra rúgott, miközben a Reuters elemzői konszenzusa mindössze 9,4 milliárd eurót várt.

A nettó nyereség harmadával, a rekordot jelentő nyolcmilliárd euróra ugrott. A szabad készpénzáram elérte az 5,3 milliárd eurót.



Ezek az eredmények egyértelműen és meglepően erősek – mondta Gabriele Gambarova, a Banca Akros elemzője.

Palmer szerint pedig a vállalatcsoport prémiumkategóriás járművei segítségével az év hátralévő részében is meg tud birkózni a globális inflációval.

Megpróbáljuk az emelkedő inflációs költségeket a vásárlókra hárítani, amíg megy

– mondta.

Az erős dollár félmilliárd dollárral, míg az átárazások több mint 5,8 milliárd euróval járultak hozzá az EBIT-hez – írta a Stellantis az eredménybemutatójához készített diákon.

Az üzemieredmény-marzs árrése 14,1 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 11,4 százalékról, Észak-Amerikában – ahol a Stellantis árbevételének csaknem felét realizálta – pedig rekordszintre, 18,1 százalékra.

A fényes eredmények dacára azonban Palmer továbbra is óvatos maradt az ágazatot sújtó félvezetőhiány kapcsán, kiemelve, hogy a probléma az év hátralévő részében is fennmarad.

„Negyedévről negyedévre látunk némi javulást, de ez egy lassú folyamat” – tette hozzá.

A Stellantis mindazonáltal megerősítette az egész éves, 10 százalék feletti EBIT-hányadra és a pozitív cash flow-ra vonatkozó előrejelzését.