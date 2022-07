A nagy piaci hullámzások mellett is gyarapítani tudta értékpapírszámlákon lévő vagyonát a hazai lakosság májusban. A különböző befektetési eszközök értéke 1 százalékkal, 16 151 milliárd forintra emelkedett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint, ezzel pedig új történelmi vagyoncsúccsal fordulhattak rá a nyárra a háztartások.

A mintegy 156 milliárd forintos bővülés mögött azonban teljes egészében a befektetett friss megtakarítások állnak, áprilishoz hasonlóan ezúttal is kiemelkedően sok pénzt, 223,5 milliárd forintot helyeztek el értékpapírokban. Ennél több lakossági tőke legutóbb két és fél éve, 2019 decemberében áramlott az értékpapírpiacra.

Fotó: Kallus György / VG / VG

A bőséges új megtakarítások így ellensúlyozni tudták a továbbra is kiemelkedő piaci volatilitás mellett leforduló árfolyamokat, amelyek 68 milliárd forintot faragtak le a számlák egyenlegéből. A forgatókönyv nagyon hasonló volt az áprilisihoz, amikor a 45 milliárd forinttal alábukó hozamokat a 221,5 milliárdos tőkebeáramlás kompenzálta.

A legtöbb lakossági megtakarítás ezúttal is állampapírban talált helyet magának, ezekből összesen cseknem 103 milliárd forintot táraztak be. Ennek mintegy fele, 54,2 milliárd forint a hosszú lejáratú kötvényekbe áramlott, de az emelkedő hozamkörnyezetben érzékelhetően nőtt a rövid, éven belüli lejáratú papírok népszerűsége is. Az utóbbi típusba 36,8 milliárd forintot fektettek.

A forint erős leértékelődése ellen továbbra is viszonylag kevesen keresnek menedéket devizás kötvényekben, ezekbe májusban is alig 12 milliárd forint tőke érkezett. Pedig a meglévő eurós és más külföldi valutában jegyzett papírjukon 15 milliárd forintot kereshettek a megtakarítók, a nagyságrendekkel több pénzt fialtató forintkötvényeken ezzel szemben 13 milliárd forint veszteséget könyvelhettek el.

Mindezek eredményeként a hazai lakosság május végén még csaknem 10 300 milliárd forinttal vette ki a részét az államadósság finanszírozásából. Az állampapír-állomány 1 százalékos bővülése mellett ez egyúttal új csúcs is.

Egyéb típusú kötvényekből szerény, hárommilliárd forintos mennyiséget táraztak be, a kategória apró méreténél fogva ez így is mintegy 7 százalékos gyarapodás.

Erős hónapot tudhatnak maguk mögött az alapkezelők is, amelyeknél 54 milliárd forintot fektettek be a háztartások. A bizalomra igyekeztek is rászolgálni a portfóliómenedzserek, tevékenységük nyomán további 57,5 milliárd forinttal nőtt az itt lévő összvagyon. A lakosság kezében lévő befektetési jegyek értéke csaknem két és fél százalékkal nőtt a hónap során, és ismét megközelítette a 4700 milliárd forintot, elérhető közelségbe hozva a tavaly decemberi, 4718 milliárdos rekordot.

A tőzsdézéssel ezúttal nem volt szerencséjük a kisbefektetőknek. Hiába vittek ugyanis 64 milliárd forintot a parkettre, az időzítés nem bizonyult szerencsésnek, a BUX májusi 9,4 százalékos zuhanása ugyanis 130 milliárd forint árfolyamveszteséget okozott a kockázatvállalóbb lakossági befektetőknek.

Különösen a két legforgalmasabb hazai papírral, az OTP-vel és a Mollal égethették meg magukat, melyek árfolyama 18, illetve 13 százalékkal erodálódott. A magyar részvényportfóliók összértéke csaknem 6 százalékkal apadt az áprilisi, 1133 milliárdos történelmi csúcsról.