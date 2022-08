Szerdán piaczárás után tette közzé féléves beszámolóját a 4iG.

Az IFRS szerinti konszolidált értékesítés nettó árbevétele az idei első félévben 121,85 milliárd forint volt, míg a cégcsoport IFRS szerinti adózott eredménye 1,6 milliárd forint lett, az EBITDA pedig megközelítette a 30,7 milliárd forintot.

Fotó: Kallus György

A telekommunikációs szektorban történt expanzió miatt az idei első féléves eredményeket nem érdemes összevetni az egy évvel korábbival. Az IT és a távközlés ugyanis eltérő marzsokkal rendelkezik, amit tovább tágít, hogy amíg az előbbi árbevételének túlnyomó többsége B2B szegmensből származik, addig utóbbinál a B2C, valamint a kis- és mikrovállalati értékesítés a domináns. Jellemző, hogy

az EBITDA 442 százalékkal nőtt év per év alapon.

A cégcsoport első féléves pénzügyi teljesítményének értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a konszolidált átfogó eredménykimutatásban az Antenna Hungária Zrt. és az albán ONE Telecommunications adatai csupán a felvásárlás óta, azaz a második negyedévtől szerepelnek. Emellett a szintén albán távközlési vállalat, az ALBtelecom teljesítményét is csak márciustól vehették figyelembe a beszámoló készítésekor.

Az informatikai és a távközlési piacot, így a 4iG csoportot is, érintették a jelentésben taglalt időszak globális eseményei, az energiaválság, a devizaárfolyamok nagymértékű változása, a háborús helyzet, valamint az ellátási láncok akadozásai. Amíg a pandémia okozta globális válsághelyzet folyamatai katalizálták az IT-szektort, a külső gazdasági környezet romlása az IT-üzletág második negyedéves teljesítményében is határozottan megjelentek, amelynek hatásaként nem csupán növekedtek a költségek, hanem visszaestek a piaci és állami megrendelések is.