Szerdára virradóra publikálja jelentését a Richter, az előzetes adatok és az elemzői várakozások azt mutatják, hogy erős második negyedéven lehet túl a gyógyszergyártó. Az Erste elemzői szerint a társaság rekordszintű, csaknem 184 milliárd forintos árbevételt ért el (a gyógyszergyártás bevétele pedig 20 százalékkal, 150 milliárd forintra nőhetett), és ami ennél is fontosabb, 57 milliárd forint körül alakulhatott az adózott eredmény.

Mindez azt jelentené, hogy 18 százalékkal nőtt éves alapon a forgalom, a profit pedig több mint megduplázódott. A befektetési szolgáltató számításai szerint a rubel erősödésének köszönhetően az oroszországi árbevétel 11 százalékkal, 69 millió euróra emelkedhetett, míg az európai forgalom megközelíthette a 120 millió eurót, a növekedésnek különösen a gyógyszerportfólió új tagja, az Evra adhatott lendületet. Szokás szerint számottevő lehetett a bevételen belül a Vraylar-eladások után kapott szabadalmijogdíj-bevétel, az utóbbiról pénteken érkeztek előzetes adatok, amelyek szerint

mintegy 36 milliárd forintnak megfelelő dollár illethette meg a Richtert.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Erste elemzői megjegyzik, hogy az árbevétel növekedését a gyenge forintárfolyam is támogatta. Rendkívüli tétel is beérkezhet a Richter kasszájába egy 5 millió dolláros mérföldkőbevétel formájában, amely a Vraylar antipszichotikum új indikációjához (major depresszió) kapcsolódó engedély benyújtása miatt jár a kőbányai társaságnak. Üzemi eredmény soron 44 milliárd forint várható a Richtertől, 22 százalékkal több, mint a tavalyi bázisidőszakban.

A KBC szintén kedvező számokat vár a második negyedévben a cégtől, várakozása szerint a bevételi adatokon túl a profit is igen erősen alakulhatott. Hozzátette, az utóbbi időszakban a befektetők is elkezdték már árazni a várhatóan jó eredményeket, nagyon sokat javult a Richter árfolyama, és fontos szintek fölé került. Ha valóban erős számok jönnek majd augusztus 3-án, akkor jó esély van rá, hogy e szintek felett stabilizálódjon az árfolyam.

A KBC szakértői 186 milliárdos árbevétellel és 60 milliárd forintos adózott profittal kalkulálnak. Jó hír, hogy a Vraylar piaca Amerikában továbbra is stabil, amit az is alátámaszt, hogy a második negyedévben a receptszámok 20 százalékkal haladták meg a tavalyi értéket. A cég vezetése már a jelentés előtti hetekben kiemelte, hogy az orosz–ukrán háború ellenére tarthatónak ítéli korábbi terveit, és alapvetően optimista az idei évet illetően. A Richter hagyományosan konzervatív megközelítése mellett ez igen kellemes hír a befektetőknek, a nyilatkozatot követő napon is erősen pozitív reakciót láthattunk a tőzsdén. Mindezek alapján a KBC szakértői is elérhetőnek tartják a 10 százalék körüli bevétel- és profitbővülést forintban számítva.