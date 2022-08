Az elmúlt egy hónapban újra emelkedni kezdett a német DAX index. A Handelsblatt című német lap a Refinitiv adataira támaszkodva összegyűjtötte, hogy az elemzők ajánlásai alapján melyik az a hét részvény, amelynek a célárfolyamát emelték a közgazdászok. Ezek közül kettő (SMA Solar, Südzucker) már teljesítette is ezt, most a maradék ötre hívjuk fel a figyelmet. A felmérésbe belevették a kisebb kapitalizációjú papírokat tartalmazó MDax és SDax index kosarába tartozó cégeket is.

Bayer: a régi célárfolyam 72,50, az új 75,50 euró

Elsősorban az erős mezőgazdasági üzletágnak köszönhetően a Bayer - amely nemrégiben megemelte eredményprognózisát - a második negyedévben 30 százalékkal, 3,35 milliárd euróra növelte EBITDA-mutatóját. Veszteséget jelenthet viszont az amerikai jogvitákra elkülönített céltartalék. Ennek ellenére az év eleje óta 15 százalékkal, 55 eurót megközelítő szintre emelkedett az árfolyam.

Günther Zechmann, a Bernstein Research elemzője optimista, a célárát 89-ről 98 euróra emelte. Jó lehetőségeket lát a Bayer előtt, különösen a vetőmagüzletágban.

Deutsche Telekom: a régi célárfolyam 22, az új 24 euró

A Deutsche Telekom - amely lendületesen terjeszkedik Amerikában - az idén már kétszer javított éves céljain, legutóbb a negyedéves adatokat is. Ez elsősorban az amerikai üzletnek köszönhető: a T-Mobile US leányvállalata a bonni cég bevételének több mint a felét termeli, és jó néhány új ügyfelet tudott megnyerni. A hazai piacon is nőttek az eladások. Stressztényező ugyanakkor a magas adósságszint, ezért 2024-ig jelentősen csökkenteni kellene a vállalat adósságát.

Az elemzők a közelmúltban átlagosan 22 euróról 24-re emelték a célárukat. Jakob Bluestone, a UBS munkatársa szerint a DT jelenleg jobban teljesít, mint más európai távközlési csoportok.

Hugo Boss: a régi célárfolyam 59, az új 63 euró

Az infláció általában elapasztja a reáljövedelmeket, ezen keresztül csökkenti a lakossági fogyasztást. A Hugo Bossnál ebből eddig nem sok mindent vettek észre, a második negyedévben az üzemi eredmény megduplázódott, 100 millió euróra nőtt, az árbevétel pedig 40 százalékkal, 878 millióra emelkedett.

Az elemzők is egyre optimistábbak a koronavírus-válság során rosszabb napokat átélt céggel kapcsolatban, átlagosan 59-ről 63 euróra emelték az árcélt. Ez csaknem kilenc százalékkal haladja meg a jelenlegi árat.

Kathryn Parker, a Jefferies elemzője a közelmúltban 58-ról 64 euróra módosította a célárfolyamot. Az internetes adatforgalom elemzése, az értékesítési csatornák áttekintése, valamint a vezetőség legfrissebb nyilatkozatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy a divatcsoportnak kiváló harmadik negyedéve lesz.

Stabilus: a régi célárfolyam 58, az új 67,75 euró

A gázrugók gyártója, a fontos autóipari és ipari beszállító egy technikai hatásból profitál: sok elemző május elejéig csökkentette az árcélját, majd ismét megemelte az alacsonyabb szintről. A 67,75 eurós átlagos árfolyamcél így 26 százalékos árfolyam-növekedést jelent.

A cég az elmúlt év erőteljes árbevétel- és nyereségemelkedése után arra számít, hogy az év végi üzemi eredmény 150 millió euró lesz. Ez tízmillióval több a korábban vártnál.

Christian Glowa, a Hauck Aufhäusertől ennek alapján 61-ről 78 euróra emelte a célárat.

Vitesco: a régi célárfolyam 50, az új 56,75 euró

A Continental tavaly szeptemberben levált hajtásegységét az e-autó-konjunktúra potenciális nyertesének tartják. Néhány meghajtót már a harmadik vagy negyedik generációban fejlesztenek. A részvény értéke mintegy negyedével nőtt az év eleje óta.