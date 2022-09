Az online értékesítés és a nyugati régió felé nyit az AutoWallis Csoport, mindkét irányt egy-egy jelentős akvizícióval, illetve üzletfejlesztéssel megalapozva – jelentette be a társaság, amely ma stratégiai prezentációt is tart a témában. A magyar tőzsde autós vállalata megszerezheti a JóAutók.hu és Autó-Licit.hu portálokat üzemeltető Net Mobilitás Zrt-t., valamint a SsangYong gépjárművek nagykereskedelmi tevékenységével belép az osztrák piacra is. A bejelentések illeszkednek az AutoWallis múlt évben meghirdetett stratégiájába, melynek változatlan célja, hogy árbevételüket 2025-re a tavalyi több mint duplájára, azaz 400 milliárd forint fölé növeljék.