A fejlesztés alatt álló, Apple A17-es mobilprocesszorban elsőként fogják használni a tajvani TSMC legfejlettebb, N3E technológiával készült 3 nanométeres csipjeit – írja a Nikkei Asia nevük elhallgatását kérő forrásokra hivatkozva.

Fotó: Mustafa Seven / AFP

Az A17 processzorokat a jövő évben piacra kerülő iPhone-okban használják majd, valamint az Apple Mac kínálatában használt M3 csip következő generációja szintén a továbbfejlesztett 3 nanométeres technológiát kapja meg.

Az N3E jobb teljesítményt és energiahatékonyságot nyújt, mint a technológia első változata – mondta a TSMC egy nemrég Kínában tartott technológiai rendezvényen. Ipari források szerint a továbbfejlesztett gyártástechnológiát úgy tervezték, hogy költséghatékonyabb legyen elődjénél.

Eközben a félvezetőgyártók között élesedik a verseny, a TSMC, a Samsung és más cégek is elsők akarnak lenni a rendkívül fejlett, 3 nanométeres csipek tömegtermelésében. Ez a technológia használható okostelefonokhoz, számítógépekhez és szerverek processzoraihoz, valamint a mesterséges intelligencia számításaiban használt processzorokhoz is. Általában elmondható, hogy minél kisebb nanométeres egy félvezető, annál jobb teljesítményű, de annál bonyolultabb és drágább legyártani is.

Az almás vállalat kapcsolatban van a tajvani céggel, a TSMC 4 nanométeres gyártástechnológiáival készíti a méregdrága iPhone 14 Pro termékcsaládban debütáló A16 processzort.

Viszont az iPhone 14 alapverziói a régebbi, 5 nanométeres technológiával készült A15 processzort használják, amely a 2021 második felében megjelent iPhone 13 és iPhone 13 Pro modellekben mutatkozott be.

Dylan Patel, a Semianalysis vezető elemzője szerint az Apple valószínűleg arra fogja használni a különböző szintű gyártástechnológiát, hogy nagyobb különbségeket vezessen be a prémium- és az középkategóriás modelljei között. „Korábban a legnagyobb különbségek a képernyőkben és a kamerákban voltak, de ez kiterjeszthető a processzorokra is” – mondta az elemző.

A híreket egyik vállalat sem kommentálta.