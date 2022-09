Az idős befektetési guru nem keveset látott már a tőzsde világában: 1961 óta foglalkozik a területtel. Így volt módja kiadós inflációval szembesülni az olajválságok idején, és jó néhány gazdasági fellendülést, valamint visszaesést is megélt, nem beszélve a bika- és medvepiacok, azaz emelkedő és eső tőzsdei trendek sokaságáról.

Fotó: CNBC / Getty Images

A mostani tőzsdei esés sem érte váratlanul, hisz az idei első fél évben a befektetési cégének az értéke 30 százalékkal növekedett, míg a tőzsdék 1970 óta a legnagyobb féléves zuhanást mutatták. Jóllehet az S&P 500 index nem esett 20 százaléknál nagyobb mértékben, így nem került medvepiaci területre, a többi amerikai index, mint a Nasdaq Composite vagy akár a Dow Joes iparindex, zuhanása jócskán meghaladta a várt mértéket, sok részvény pedig 50 százalékkal vagy ennél is nagyobbat esett.

A guru a MarketWatch rendezvényén beszélt szerdán, és elmondta, hogy részéről a kereskedés nem is olyan egyszerű: nemcsak simán long vagy short pozíciókat nyit, hanem

aktivista befektetőként jelentősebb részesedései vannak különféle tőzsdei cégekben, és ilyenkor ezt a helyzetet kell menedzselni, mégpedig fedezeti pozíciók nyitásával, megfelelő időzítéssel.

Nagyjából úgy, mintha egy magyar importőrnek lesz egy nagyobb ügylete, amihez mondjuk dollárra van szüksége, de a jelenlegi árfolyam közelében akarja biztosítani a vételárat, így a megfelelő lejáratra határidős dollárvásárlási ügyletet nyit.

Egy komolyabb vállalatrész esetén ez persze kissé bonyolultabb, de nem véletlenül van Icahn mögött 60 sikeres év: megoldja az ilyen kihívásokat akár shortpozíciók, akár opciós ügyletek segítségével. Az átlagos befektető helyzete persze teljesen más, így hozzájuk szólva azt említette, hogy bármilyen nehéz is a gazdasági helyzet, most is lát vételre alkalmas részvényeket. Ezek mindenekelőtt

az olajfinomítással foglalkozó társaságok és a műtrágyagyártók között találhatók,

és konkrétan megemlítette a CVR Energyt (tőzsdei kódja: CVI). A részvény árfolyama emelkedő trendet mutat, az első féléves piaci esés egyáltalán nem látszik a mozgásán, és a guru szerint a papírban még mindig komoly lehetőség van.

Icahn a jelenlegi legnagyobb problémának az inflációt jelölte meg, kiemelve, hogy a kormányok és a jegybankok (ezen belül elsősorban az amerikai intézményekre gondolt) túlzott mértékben öntötték a gazdaságba a pénzt, és azt gondolták, hogy nem lesz gond belőle, ám most meg kell fizetni ennek az árát. Szerinte a szén-dioxid-kibocsátási szigorításokkal is túlzottan előreszaladtak a szabályozók, így idő előtt okoztak nehézségeket ezzel az olaj- és gáziparban, korlátozva a beruházásokat, ez pedig a mostani energiaválságban igencsak hátráltató tényező.