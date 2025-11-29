Deviza
vízhiány
szükséghelyzet
Görögország

Vízügyi szükséghelyzetet rendeltek el a turistaparadicsomban - mi lesz itt nyáron?

Már télen is kevés a víz a világ egyik legnépszerűbb turistaparadicsomában. Görögország nagy erőkkel készül a nyárra, vízügyi szükséghelyzetet rendeltek el.
VG - MTI
2025.11.29, 16:33

A görög hatóságok vízügyi szükséghelyzetet rendeltek el az athéni régióban és két égei-tengeri szigeten, hogy felgyorsítsák az infrastruktúra fejlesztését, és megoldást találjanak a krónikus aszály súlyosbította növekvő vízhiányra.

Görögország vízhiány aszály
Görögország vízügyi szükséghelyzetet rendelt el / Fotó: Anadolu via AFP

A környezetvédelmi minisztérium péntek késő este jelentette be az intézkedést, amely az athéni agglomeráción kívül a dél-görögországi Dodekanészosz-szigetcsoport két szigetére, Pátmoszra és Léroszra is vonatkozik. 

Egyelőre nem vezettek be semmilyen fogyasztáskorlátozást.

Sztávrosz Papasztrávru környezetvédelmi és energiaügyi miniszter pénteken a Skai TV-ben közölte, hogy az athéni agglomeráció víztartaléka mintegy 400 millió köbméter, az éves fogyasztás pedig mintegy 250 millió köbméter. "Nem lehet tovább halasztani a nehéz döntéseket" - mondta a miniszter. 

Azokban az övezetekben, amelyekben a vízfogyasztás jelentősen nő a turizmus miatt, nagyobb figyelemre és jobb tervezésre van szükség, hogy elkerüljük a kezelhetetlen nyári helyzeteket

 - tette hozzá. A tárca adatai szerint a mostani aszályhoz hasonlót csak 1988 és 1994 között tapasztaltak. A kormány a múlt hónapban jelentette be, hogy a következő évtizedben 2,5 milliárd eurót terveznek befektetni vízgazdálkodási tervekbe.

Görögország vészhelyzetben

A tervben szerepel a nyugat-görögországi Akhelóosz folyó két mellékfolyójának az elterelése, továbbá kutak fúrása és a tengervíz sótalanítása. Az Akhelóosz két mellékfolyója elterelésének 500 millió eurós programja a tervek szerint 2029-ig készül el. Több mint 150 projekt több mint 320 millió eurós összértékben van jelenleg folyamatban több mint negyven szigeten a környezetvédelmi minisztérium közlése szerint.

