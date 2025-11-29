Jönnek az ünnepi fényjáratok, nem csak a fővárosba jut belőlük
Az utolsó hatvanéves HÉV-et is kivonják a forgalomból – közölte a MÁV csoport. Egyúttal írták, jön a fény-HÉV és két fényvonat is, utóbbiak országjárásra indulnak. Fényvillamossal, Mikulás-trolival készül a BKK.
Búcsúzik egy legenda Budapest és környékének síneiről: kivonják a forgalomból a hatvanéves MIX/A HÉV motorvonatokat – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookra szombaton feltöltött videóban – vette észre az Origo, a lap cikkéből egyébként számos más információ is kiderül.
- A legrégebbi szerelvények jórészt/nagyrészt a H7-es csepeli vonalon közlekedtek, a MÁV vezérigazgatója szerint a HÉV-menetrend ettől nem változik, az új HÉV-ek érkezése napirenden van.
- A MÁV csoport tudatta azt is, a fényvonatok Fényszili (a szili a V43-as mozdonyok beceneve, ahogy az FVV villamosok esetén a Bengáli) és FényBz november 30-tól közlekedik, országjárásra indulnak majd.
- Az országjáró szerelvényeken túl 2026. január 6-áig a Balatonfenyvesi kisvasút egy szerelvénye is ünnepi fényben közlekedik.
- A VOLÁN idén ünnepi köntösbe öltözteti az Ikarus 200-as típuscsalád 1993-ban készült, jubileumi, kétszázezredik példányát: a tavaly felújított és bemutatott Ikarus 280-as csuklós nosztalgiabuszt. A jármű december 6., 7., 13., 14., 20-23. napokon közlekedik Budapestről Gödöllőre.
- Budapesten pedig jön a fényvillamos és a Mikulás-troli, ugyanis megkezdődött a „fényvillamosok szezonja”, 2025-ben a hagyományos Fényvillamos és a Mikulástroli mellett még öt különböző, fénytől csillogó villamos, egy ünnepi fényekben pompázó fogaskerekű és a Mikulás-busz is közlekedik. Minden járaton normál díjszabás szerint lehet utazni.