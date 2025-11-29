Deviza
EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.06 0% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.84 0% PLN/HUF90.05 0% RON/HUF74.91 0% CZK/HUF15.81 0% EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.06 0% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.84 0% PLN/HUF90.05 0% RON/HUF74.91 0% CZK/HUF15.81 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hév
Fényszili
fényjárat
fényvonat

Jönnek az ünnepi fényjáratok, nem csak a fővárosba jut belőlük

Az utolsó hatvanéves HÉV-et is kivonják a forgalomból – közölte a MÁV csoport. Egyúttal írták, jön a fény-HÉV és két fényvonat is, utóbbiak országjárásra indulnak. Fényvillamossal, Mikulás-trolival készül a BKK.
2025.11.29, 16:55
Frissítve: 2025.11.29, 18:08

Búcsúzik egy legenda Budapest és környékének síneiről: kivonják a forgalomból a hatvanéves MIX/A HÉV motorvonatokat – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookra szombaton feltöltött videóban – vette észre az Origo, a lap cikkéből egyébként számos más információ is kiderül.

hév, fényjárat,
A legrégebbi, jellegzetes festésű HÉV-szerelvények búcsúznak, a megszokott zöldek viszont maradnak, ezzel együtt jönnek a fényjáratok több vonalra is / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI/MTVA
  • A legrégebbi szerelvények jórészt/nagyrészt a H7-es csepeli vonalon közlekedtek, a MÁV vezérigazgatója szerint a HÉV-menetrend ettől nem változik, az új HÉV-ek érkezése napirenden van.
  • A MÁV csoport tudatta azt is, a fényvonatok Fényszili (a szili a V43-as mozdonyok beceneve, ahogy az FVV villamosok esetén a Bengáli) és FényBz november 30-tól közlekedik, országjárásra indulnak majd.
  • Az országjáró szerelvényeken túl 2026. január 6-áig a Balatonfenyvesi kisvasút egy szerelvénye is ünnepi fényben közlekedik.
  • A VOLÁN idén ünnepi köntösbe öltözteti az Ikarus 200-as típuscsalád 1993-ban készült, jubileumi, kétszázezredik példányát: a tavaly felújított és bemutatott Ikarus 280-as csuklós nosztalgiabuszt. A jármű december 6., 7., 13., 14., 20-23. napokon közlekedik Budapestről Gödöllőre.
  • Budapesten pedig  jön a fényvillamos és a Mikulás-troli, ugyanis megkezdődött a „fényvillamosok szezonja”, 2025-ben a hagyományos Fényvillamos és a Mikulástroli mellett még öt különböző, fénytől csillogó villamos, egy ünnepi fényekben pompázó fogaskerekű és a Mikulás-busz is közlekedik. Minden járaton normál díjszabás szerint lehet utazni.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu