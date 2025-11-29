Deviza
Többet költött az amerikai fogyasztó, mégis kevesebbet vett - itt vannak a Black Friday-adatok

Értékben többet, azonban mennyiségben valószínűleg kevesebbet vásároltak az idén az amerikaik a karácsonyi szezon nyitányában. A Black Friday hagyományosan az őrületes akciók időszaka, most azonban az inflációs félelmek miatt óvatosabbak a vásárlók.
D. GY.
2025.11.29., 16:48

Az amerikai vásárlók rekordösszegű, 11,8 milliárd dollárt költöttek online Black Friday alkalmával, ami 9,1 százalék növekedést jelent a tavalyi évhez képest – idézi a Reuters az Adobe Analytics végleges adatait.

Black Friday
Black Friday Amerikában – az idén kissé szorongva álltak sorba a fogyasztók / Fotó: AFP

Az Adobe Analytics, amely több mint 1000 milliárd amerikai kiskereskedelmi webhelylátogatást követ nyomon, arra számít, hogy a vásárlók 

  • szombaton 5,5 milliárd dollárt, 
  • vasárnap pedig 5,9 milliárd dollárt költenek majd, ami 
  • 3,8, illetve 5,4 százalék éves növekedést jelent.

Black Friday – kevesebb termék fogyott, mint egy éve

A Salesforce szoftvercég arról számolt be, hogy az amerikai fogyasztók 18 milliárd dollárt költöttek Black Friday-vásárlásaikra, ami 3 százalék növekedés az előző évhez képest, és a legnépszerűbb kategóriák között szerepeltek a luxusruházati termékek és kiegészítők. Bár az amerikai fogyasztók idén többet költöttek Black Friday során, mint tavaly, a Salesforce szerint 

az áremelkedések visszafogták az online keresletet, a vásárlók pedig kevesebb terméket tettek a kosarukba, mint egy évvel korábban.

A fizikai üzletekben a kedvezményvadászat viszonylag visszafogott volt a hálaadás utáni reggelen; több vásárló tartott attól, hogy túlköltekezik a tartós infláció, a kereskedelempolitikai bizonytalanság és a gyenge munkaerőpiac miatt.

A Cyber Monday, amely hagyományosan az online akciók egyik legnagyobb napja, várhatóan ismét az ünnepi szezon legnagyobb online vásárlási napja lesz: az Adobe előrejelzése szerint 14,2 milliárd dolláros költést generál majd, ami 6,3 százalék növekedés tavalyhoz képest.

