A Ford hétfőn bejelentette, hogy a harmadik negyedévben egymilliárd dolláros többletköltségre számít, jórészt annak köszönhetően, hogy az alkatrészhiány késlelteti 40-50 ezer jármű kiszállítását a kereskedőkhöz, ráadásul ezek többsége nagyobb profitmarzsú teherautó és felsőbb kategóriás személyautó. Arra számítanak, hogy csak a negyedik negyedévben tudják leszállítani ezeket a járműveket, ráadásul az alkatrészeket drágábban adják a beszállítók, ami jócskán megnöveli a költségeket.

Fotó: Ford Motor Company / AFP

Ami az eredményt illeti: az EBIT, vagyis a kamatfizetés és adózás előtti éves eredmény 11,5 és 12,5 milliárd dollár között alakul várhatóan, a harmadik negyedéves becsült EBIT-adat pedig az 1,4–1,7 milliárd dolláros sávban lesz. A harmadik negyedéves eredmény közlésekor további részletes tájékoztatást is ad majd a cég az éves eredmény várható alakulásáról. A részvény ára a piaczárás utáni kiterjesztett kereskedésben 5 százalékos esést mutatott.

Az autógyártók többsége alkatrészellátási problémákkal küzd azóta, hogy sok beszállító mérsékelte vagy felfüggesztette a termelést a járvány kezdetén, 2020 márciusában. A kereslet viszont hamarabb helyreállt, mint ahogy a gyártás felpörgött volna, különösen a félvezetők iránt.

A Ford legnagyobb konkurense, a General Motors is hasonló problémákról számolt be korábban. Július elején ők is figyelmeztették a befektetőket, hogy az ellátási gondok nyomot hagynak a második negyedéves eredményen, miután 95 ezer jármű állt úgy, hogy csak néhány alkatrész hiányzott belőle, és emiatt nem tudták őket kiszállítani a kereskedőkhöz. Akkor arra számítottak, hogy az idei év során minden legyártott járművet ki tudnak szállítani.