Sokáig a 40 800–41 800 pontos tartományban liftezett a hazai részvényindex, a BUX, ennek a szériának szakadt vége a múlt hét második felében, amikor letört a támasz. A sávból számított célárfolyam 39 800 pontra mutat, ami hamarosan teljesülhet is. A vezető részvények közül most egyet sem lehet kiemelni, a Mol és a Magyar Telekom technikai képe negatív, a Richter éppen most próbál letörni egy fontos támaszt, az OTP esetében pedig oldalazást látunk.

Az OTP árfolyama továbbra is iránytalanul mozog a 8300–9200 forintos tartományban, rövid távon enyhén lefelé mutató technikai képpel. Jelenleg az 50 napos mozgóátlag képez támaszt 8608 forint közelében, letörése esetén a jegyzés az alsó Bollinger-szalag felé indulhat, amely 8217 forintnál húzódik. Az indikátorok nem mutatnak határozott irányt.

Folyamatos eladói nyomás tapasztalható a Mol piacán, a 200 napos mozgóátlag és az 50 százalékos Fibo-szint letörése két héttel ezelőtt megtörtént, majd csütörtökön a 61,8 százalékos Fibo-szint is elesett. A következő meghatározó támasz 2500 forint közelében húzódik, amely megállíthatja a csökkenést, addigra a túladott tartományba kerülhet az RSI indikátor is.

A Richter meghatározó támaszhoz ért, és úgy fest, hogy le is töri a 7687 forintnál található 200 napos mozgóátlagot. Ha ez megtörténik a napokban, a következő megálló 7550 forintnál húzódna, amely a rövid távú csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala. Ezt követően a 61,8 százalékos Fibo-szint 7430 forintnál húzódik.

A Magyar Telekom befektetői sincsenek manapság elkényeztetve, meghatározó támaszt tört le múlt héten az árfolyam 310 forintnál. Ezzel meg is érkeztünk a következő fontos támaszhoz, amely 302 forint felett található. Ha ez is letörne, elsőként a 295–300 forintos tartomány, majd akár a 289 forintos szint is célkeresztbe kerülhet.