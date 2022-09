Miután sok britnek nem is kell adóbevallást benyújtania, könnyen gondot okozhat, ha kriptopiaci üzletei miatt számos kisbefektetőnek mégis kell nyilatkoznia – figyelmeztet az EY adópartnere, David Wren. Szerinte az adminisztráció mindkét fél oldalán hiányos, és az emberek nem is ismerik a dokumentum benyújtásának menetét. Ha pedig tömegeket köteleznek egy újfajta nyilatkozattételre, az általában gondot szokott okozni – érvelt Wren. Emellett a kriptoeszközökön realizált haszon adókulcsa is nagy kérdés.

Fotó: Getty Images

Miután a digitális eszközök nem minősülnek valutának vagy törvényes fizetőeszköznek, akár 45 százalékra is emelkedhet az adókulcs,

ami olyan magas, hogy szakértők szerint nem teszi vonzóvá a legalizációt.

A legtöbb nagy gazdaságnak egyelőre nincs kialakult szabályozása a kriptobefektetések megadóztatására. Az azonban biztos, hogy az Egyesült Államok érvényes szabályozása sem vonzza a kriptohívőket, ugyanis – ha bevételnek tekintik a realizált hozamot –

akár 37 százalékos adókulcsot is alkalmazhatnak

– mondta a Bloombergnek Joseph Riley, a Dechert LLP ügyvédi iroda adópartnere. Hasonló a szabályozás Indiában is, a világ egyik legnagyobb gazdaságában 30 százalékos az érvényes adókulcs.

A CryptoUK lobbicsoport vezetője, Ian Taylor azt mondta, a formálódó szabályozás nehezen érthető és végrehajtható. Azért vannak szerinte kedvező jelek is, előremutató a kriptósokat tömörítő szervezet és a szabályozó hatóság közötti kommunikáció.

A Bloomberg szerint az egyik lehetőség az, hogy a digitális eszközöket értékpapírként fogadják el,

ez azonban a kriptohívők ellenállásába ütközik, ugyanis így megnyílna az út a további szigorítás előtt. Taylor szerint a tokenek valóban nem értékpapírok, így nem lehet őket a részvényekhez és a kötvényekhez hasonlóan szabályozni.

Közben erősödni kezdett a bitcoin, csaknem két hét után átlépte a 20 ezer dolláros szintet. Azonban igen messze áll a mostani kurzus a múlt novemberi, 69 ezer dolláros csúcsától, és nagy kérdés, hogy mikor jön el a trendforduló a kriptopiacon. Egyelőre kereskedők szerint

„langyos” a befektetők érdeklődése a digitális eszközök iránt,

ami nem utal nagy emelkedésre.