Alapvetően kedvező rövid távú várakozásokat fogalmazott meg a lengyel és magyar deviza kapcsán az ING Bank péntek reggel. Mindkét közép-európai fizetőeszköz erősödhet, megközelíthetik a 405 euró-forint és a 4,75 euró-złoty váltási arányt.

Fotó: Getty Images

A háttérben a továbbra is viszonylag – legalábbis az elmúlt hónapok árszintjéhez mérten alacsonyabb 0ľ gázárak, és az euró dollárral szemben mutatott ellenállása húzódik.

A holland bank egyébként a nap folyamán további részletekre számít az Európai Bizottságtól arról, hogy mik lesznek a következő lépések az energiaválság frontján. Pozitív híreket várnak, amelyek tovább erősíthetik a régiós devizákat.

A korai kereskedésben erre a várakozásra egyelőre rácáfol a forint és a zloty is. A forint a nyitás után dél felé vette az irányt, és a 408,3 körüli szintekről 411 környékére gyengült az euró ellenében, ami a csütörtök délutáni szinteknek felel meg, holott az árfolyam közben már 407 alá is bekukkantott. Hasonló utat járt meg a zloty is.

A cseh koronát az ING rizikósnak tartja, mivel pénteken teszik közzé a Fitch felülvizsgálatát, amelyet az ING az év legfontosabb értékelésének tart.

Az előjelek pedig kedvezőtlenek, hiszen a holland bank elemzői szerint a Fitch az energiaválság kirobbanása óta a legagresszívabb hitelminősítő, és úgy látják, hogy Csehország esetében nagy a kockázata az egy fokozattal való leminősítésnek a jelenlegi AA szintről.

A kilátást ugyanis még májusban stabilról negatívra rontották, és azóta a legtöbb makro-, költségvetési és energetikai feltételezés romlott.

Amennyiben a Fitch leminősíti a cseh államadós-besorolást, akkor ez hétfőn fejtheti ki negatív hatását, addig a korona is erősödhet, akár 24,5 euró-korona alá is betekinthet a keresztárfolyam.