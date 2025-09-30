Deviza
gyógyszeripar
versenyjogi eljárás
Sanofi

Kiderült, melyik vakcinagyártó irodáit rohanták le, Magyarországon is gyártanak

Az Európai Bizottság trösztellenes vizsgálatot indított az egyik legnagyobb európai gyógyszercég ellen. A Sanofi közölte, hogy együttműködnek a vizsgálat során.
K. B. G.
2025.09.30, 19:40
Frissítve: 2025.09.30, 19:48

Kiderült, hogy melyik gyógyszeripari multi került a brüsszeli trösztellenes hatóságok célkeresztjébe, miután a Sanofi elárulta, hogy ellene indult el a versenyjogi eljárás. A Magyarországon négy helyen is jelen lévő gyógyszeripari óriás közlése szerint a razzia a franciaországi és németországi irodákat érintette.

Sanofi Headquarters In Lyon
A Sanofi az EU versenyjogi eljárásának a célpontja / Fotó: NurPhoto via AFP

A Sanofi szerint az influenzaoltások miatt indult a vizsgálat

A vállalat közleménye szerint a vizsgálat a szezonális influenzaoltásokat érinti, míg az uniós hatóságok a versenyellenes becsmérlés miatt indult, ami azt jelenti, hogy a cég gyakorlatilag rágalmazhatta versenytársait. 

A Sanofi közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a vizsgálattal, melynek során akár a cég éves bevételének 10 százalékos bírsága is kiszabható, ha az Európai Bizottság gyanúja beigazolódik.

A globális gyógyszercégek visszaélésre hajazó gyakorlata évek óta az Európai Unió célkeresztjében van a Bloomberg összefoglalója szerint, így a bizottság többször jelezte, hogy a nagy iparági szereplők új stratégiákat alkalmaznak a verseny elkerülése érdekében, amikor az iparági konszolidáció hatására mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok gyógyszerpiaca egyre koncentráltabbá válik.

Ugyanakkor pusztán a vizsgálat ténye még nem jelenti azt, hogy a vállalat szabályt szegett volna, így rövid esést követően a Sanofi részvényei is emelkedéssel zárták a keddi kereskedést a párizsi tőzsdén.

