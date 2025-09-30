Deviza
EUR/HUF390.02 -0.27% USD/HUF332.23 -0.37% GBP/HUF446.83 -0.27% CHF/HUF417.19 -0.21% PLN/HUF91.4 -0.22% RON/HUF76.68 -0.37% CZK/HUF16.02 -0.51% EUR/HUF390.02 -0.27% USD/HUF332.23 -0.37% GBP/HUF446.83 -0.27% CHF/HUF417.19 -0.21% PLN/HUF91.4 -0.22% RON/HUF76.68 -0.37% CZK/HUF16.02 -0.51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,871.6 -0.39% MTELEKOM1,774 -1.66% MOL2,698 -2.25% OTP28,690 -1.24% RICHTER10,110 +3.96% OPUS562 +0.54% ANY7,560 +3% AUTOWALLIS163 +2.52% WABERERS4,840 -1.22% BUMIX9,362.94 +1.41% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,157.59 -0.61% BUX98,871.6 -0.39% MTELEKOM1,774 -1.66% MOL2,698 -2.25% OTP28,690 -1.24% RICHTER10,110 +3.96% OPUS562 +0.54% ANY7,560 +3% AUTOWALLIS163 +2.52% WABERERS4,840 -1.22% BUMIX9,362.94 +1.41% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,157.59 -0.61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
General Dynamics
román hadsereg
Abrams M1A1
NATO

Tankokkal rakják meg Romániát, tucatjával már nem elég az Abrams, százával akarják

A program a lőszerektől a kiképzésig minden szükséges elemet tartalmaz, összesen több mint hétmilliárd dollár értékben. Románia a védelmi képességeinek gyors bővítésére készül: a parlament elé terjesztett javaslat szerint több mint 200 újabb amerikai Abrams harckocsi beszerzésére kerülhet sor. Közben az országban futószalagon hozzák a megszorító intézkedéseket.
VG/MTI
2025.09.30., 19:30

A román védelmi minisztérium kedden bejelentette, hogy a parlamenttől jóváhagyást kér több mint 200 újabb amerikai Abrams harckocsi, valamint a hozzájuk tartozó lőszerek, alkatrészek és kiképzési programok beszerzésére. A tervezett költség meghaladja a hétmilliárd dollárt, ami átszámítva körülbelül 2300 milliárd forintot jelent.

Románia, drón, lőszer Abrams harckocsi tank
A román parlament elé terjesztett javaslat szerint több mint 200 újabb amerikai Abrams harckocsi beszerzésére kerülhet sor / Fotó: AFP

Páncélos nagyhatalommá válna Románia

Bukarest 2023-ban már tett egy lépést az Abrams-haderő felépítésére: akkor 54 harckocsi vásárlásáról írt alá szerződést amerikai készletekből, 1,07 milliárd dollár értékben.

A leszállítás várhatóan 2028-ra fejeződik be – ám a román kormány a közelmúltban azonnali bővítést és korszerűsítést jelentett be.

A mostani javaslat a Reuters értesülései alapján nemcsak új tankokat tartalmaz: a román kormány lőszert, alkatrészeket, szimulátorokat, műszaki támogatást és kiképzést is szeretne vásárolni 458,2 millió dollárért.

Ezen felül további 216 Abrams tankot és alkatrészt is rendelnének a General Dynamics gyárától 7,6 milliárd dollár értékben.

A román ambíció egyértelmű: gyorsan növelni a harckocsi-haderőt, miközben biztosítják a teljes képzést és logisztikai hátteret az új eszközökhöz. A lépés egyértelmű jelzés a régióban a védelmi képességek modernizálására és a NATO-val való szorosabb együttműködésre, közvetlenül az Oroszországgal háborúzó Ukrajna szomszédjában.

Románia fegyveróriássá teszi Erdélyt: ezek a hadiipari gyárak épülnek meg – települnek be az amerikai és német cégek

Keleti szomszédunk nagyfokú fegyvergyártásba kezd. Románia drónokat és lőszert kezd gyártani. Hazánkban is ismert német cég lesz az egyik fő partnere.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12073 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
német autóipar

Ezért költöznek Magyarországra a német autógyárak: elege lett a Volkswagennek, tisztogatásba kezdett – százával rúgja ki a munkakerülő dolgozóit

A lépés a cég szerint gazdasági szükségszerűség, hiszen az elmulasztott munkanapok évente egymilliárd eurós kárt okoznak.
2 perc
energiaválság

Hihetetlen botrány Európa szívében: döntött a tulajdonos, leállítja és darabokra szedi a nagy atomerőművet – rimánkodik neki a kormány, hogy ne tegye, mert még szüksége van rá

Az országban már csak két reaktor marad üzemben, amelyek 2035-ig működhetnek, miközben a leszerelés folyamata akár másfél évtizedig is eltarthat.
7 perc
AC Milan

Földig rombolják a legendás óriásstadiont, ahol egykor Puskás is lőtte a gólokat

Több mint egymilliárd euróból épül majd új létesítmény az európai futball egyik ikonikus arénájának helyére.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu