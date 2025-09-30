Orbán Viktortól szeretettel: elrajtol minden idők legnagyobb pénzprogramja, de mi lesz így az inflációval?

„Havonta százmilliárd forintok lépnek be a rendszerbe a kormány döntései nyomán” – ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közvetlenül a második negyedéves GDP-adatok közlését megelőzően tartott júliusi háttérbeszélgetésen. Amellett, hogy az akkori eseményen ismerte el, hogy az idei növekedés maximum 1 százalékos lehet, először beszélt nyilvánosan arról, hogy milyen kormányzati intézkedésekre készül a kormány a következő hónapokban. A tárcavezető nem túlzott, az eddig bemutatott tervek alapján valóságos pénzeső zúdul rá a magyar háztartásokra az előttünk álló időszakban. A nagy kérdés azonban, hogy kell-e tartani egy újabb inflációs sokktól.
Hiába a magyar gazdaság húzóágazata a jármű- és akkugyártás, vagy az export, amitől idén is a növekedés felfutását és 3,4 százalékos GDP-bővülést várt a kormány, továbbra is a belső fogyasztás a növekedés legnagyobb támasza. És nagyon úgy tűnik, hogy ez jövőre sem lesz másképp.
A jegybank szeptemberi inflációs jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy kormányzati jóléti intézkedések 2026-ban a GDP mintegy 1,5 százalékával emelik a háztartások nettó jövedelmét. Ez 1300-1400 milliárd forintot takar, tehát ennyivel több pénzből gazdálkodhatnak jövőre a magyarok, ami a fogyasztás további élénküléséhez fog vezetni.
A lakosság rendelkezésre álló reáljövedelme míg 2025-ben 2,0 százalékkal, jövőre már 4,5 százalékkal bővülhet.
De érdemes megnézni, hogy milyen intézkedések lépnek életbe júliustól kezdve, amelyek már a jövő évi költségvetésben is megjelennek.
Július
Szeptember
Október
Január
Február
Ugyanakkor ezek csak közvetlenül a lakosságot érintő intézkedések, a vállalkozások a Demján Sándor Programon és az iparvédelmi akcióterven, így például a szociális hozzájárulási adó csökkentésén, a kiva átalakításán, és az áfa alanyi adómentesség értékhatárának emelésén keresztül juthatnak plusztámogatáshoz.
Tehát végeredményben bőven 2000 milliárd fölött is lehet az az összeg, amit jövőre a gazdaságba pumpál a magyar kormány.
Fontos jelezni, hogy az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv pontos részletei még nem ismertek, ezeket október közepére ígérte a legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ahogy az is kiderült, hogy lehet, sokan hiába várják a lakásfelújítási támogatást, aminek indulását nagyon úgy tűnik, hogy elhalasztja a kormány, miután a miniszter szerint vita van arról, hogy az Otthon Start mellett van-e elég építőipari kapacitás. Ennek ellenére nem lennénk meglepve, ha más jóléti intézkedésekről döntene a kormány, amelyek eddig nem ismertek.
Nagy kérdés azonban, hogy mit okoz az inflációval, hogy ekkora pénztömeget zúdít rá a kabinet néhány hónap alatt a gazdaságra. A 2022-es választások után több kritika érte a kormányt amiatt, hogy az akkori pénzosztásnak szerepe volt a megemelkedett inflációban, aminek eredményeképp 2023 elején egészen 25 százalékig száguldott a drágulás üteme.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a vádakra reagálva rendre azzal védekezett, hogy nem a kereslet és a gazdaság túlfűtöttségéből eredt az infláció, hanem egy kínálati sokk, az energiaárak elszállásának következménye volt. Ez ugyanakkor tény, a háború kirobbanását követően ugyanis soha nem látott szintre emelkedett a gáz ára, miközben a villamos energia ára is elszaladt. Ezek együttesen eredményezték a folyó fizetési mérleg hiányának drámai elszállását és az ikerdeficit visszatérését.
Annak ellenére, hogy a háború nem ért véget és az energiaárak a korábbiaknál magasabb szinten stabilizálódtak, a hasonló megrázkódtatásra nem kell számítani, talán ezért is lehet nyugodt a jegybank. A mostani inflációs jelentésében az MNB azt várja, hogy az augusztusi 4,3 százalék után a jövő év elején tartósan visszatér a 4 százalékos céltartományába az infláció, majd 2027 elején eléri a 3 százalékos célt fenntartható módon.
Tehát a nemzeti bank közgazdászai szerint sem okoz inflációs sokkot a kormányzati pénzosztás, annak ellenére sem, hogy időközben az árrésstopok is kivezetésre kerülhetnek.
A jegybank mozgásterét az is növeli, hogy az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a forint, ami a termelői és feldolgozói árakon keresztül képes mérsékelni az inflációs nyomást. A mostani vezetés jól láthatóan elkötelezett az erős forint mellett, és mindaddig magasan tartja a kamatokat, amíg érdemi dezinflációs hatások nem érvényesülnek a magyar gazdaságban.
Ez pedig egyet jelent azzal, hogy amíg a nagy (EKB, Fed) és a régiós (lengyel, cseh) jegybankok lazítják a monetáris kondíciókat, a magasabb kamatprémiumon keresztül a MNB minden egyes kamattartással tovább erősítheti a hazai deviza árfolyamát. Ebbe még az is belefér, hogy a választásokig hátralévő időszakban egy kamatcsökkentést végrehajtson úgy, hogy az a forintot egy eladási hullámnak kitegye.
Ha az inflációs hatások kevéssé érvényesülnek is, sokkal nehezebb kérdés a jóléti intézkedések költségvetésre gyakorolt hatása. Nagy Márton a hitelminősítőkkel való londoni találkozásakor a Reutersnek adott interjújában meglepő nyíltsággal beszélt arról, hogy a választások előtt a kormány lazábban kezeli a hiányt, ami arra utal, hogy már most elengedte a költségvetésben rögzített 3,7 százalékos hiányt jövőre. Ugyanakkor a tárcavezető arról nem hajlandó lemondani, hogy az elsődleges egyenleg 0 százalék közelében maradjon. Egyúttal három határozott feltételt fogalmazott meg a költségvetés kapcsán:
Ezek alapján könnyen jövőre is 4 százalék fölött lehet a GDP-arányos hiány, miközben az államadósság is stagnálhat. Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke az idei közgazdász-vándorgyűlésen is valami hasonló forgatókönyvet vázolt fel, amikor azt mondta, a kormány minden rendelkezésre álló mozgásteret kihasznált már a költségvetésben. Ilyen mozgástér a kamatkiadások mérséklődése, jövőre ugyanis 500 milliárddal kevesebb kamatteher hárul az államkasszára.
Orbán Viktor az idei rendhagyó kötcsei pikniken beszélt a kormányzati jóléti intézkedésekről, amelyek elmondása szerint az év elején életbe léptek volna, ám az élet felülírta a kormány terveit.
Azt gondoltuk 2025 elején, hogy az amerikai elnök egy-két hónapon belül véget vet a háborúnak. De miután nem tudta elintézni a békét és a szankciók, valamint a háború blokkolják a gazdaságot, ezért az összes célzott programunkat fél évvel odébb kellett halasztani
– mondta a kormányfő. A miniszterelnök ezzel magyarázza, hogy idén miért nem sikerült idén elérni a 3 százalék feletti növekedést. A jegybank szerint jövőre már sikerülhet megközelíteni, 2026-ban a 2,8 százalékos lehet a GDP-bővülés, az infláció pedig 3,8 százalékra csökkenhet éves átlagban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.