Figyelmeztette a magyarokat az ország egyik legnagyobb bankja a nyugdíj-megtakarításaik miatt

A kedvezőbb infláció és a növekvő háztartási jövedelmek ellenére a magas megélhetési költségek és az általánosságban bizonytalan gazdasági környezet továbbra is erősen befolyásolják a lakosság pénzügyeit, ami visszafogja a nyugdíjcélú megtakarításokat is.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

A K&H biztos jövő felmérés szerint

a középkorúak átlagos megtakarítása 2025 második negyedévében 1,8 millió forint volt,

ami jóval kevesebb a tavalyi 2,3 millió forinthoz képest, a 2022-es szintet idézi. Ennek oka a fővároshoz képest vidéken kevésbé inflációkövető bérek mögött is kereshető, bár a válaszadók közül most a budapestiek voltak pesszimistábbak a jövőre nézve: 61 százalék volt az arány a rendszeres megtakarítások javára, ami tavaly még 67 százalék volt. Az összes megkérdezett személy közül 8 százalék egyáltalán nem számít állami nyugdíjra.

Az idei második negyedévében egy átlagos magyar háztartásnak nettó 573 ezer forint bevétele volt havonta, a becsült medián jövedelem pedig nettó 480 ezer forint volt. A válaszokból leszűrt arányok is jól mutatják a bevételnövekedést:

a felmérésben résztvevők 49 százaléka nyilatkozta, hogy magasabb lett a jövedelme idén, mint tavaly, átlagosan 45 ezer forinttal,

ám 80 százalékuk érezte úgy, hogy a kiadásaik is nőttek.

Nyugdíjtervek: vágyak és realitások

Sokan már 57 évesen szögre akasztanák a kalapot, mégis azt gondolják, hogy a realistához 69 éves kor áll majd közelebb. Meglehetősen vegyesek a kilátások az állami és a saját magunkról való gondoskodás összevetésében. A válaszadók 72 százaléka már eleve azzal számol, hogy nem lesz elegendő az állami nyugdíj még az alapvető megélhetéshez sem, 29 százalék ennek az ellenkezőjét állította, és mindössze 3 százalék tudja elképzelni a kényelmes megélhetést is.

A felmérésből jól látható az is, hogy sokan a nyugdíjkorhatár elérésével sem tervezik befejezni a munkát,