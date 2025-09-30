Megváltozik Magyarországon a hulladék elszállítása és a lomtalanítás? Sürgős közleményt adott ki a minisztérium a Mohuról – egyszer és mindenkorra tisztázta a helyzetet

Az utóbbi napokban félrevezető információk jelentek meg a hulladékszállításról, ezekre reagált kedden közleményben az Energiaügyi Minisztérium. A tárca hangsúlyozta: a hulladék és a lomtalanítás elszállításának menete változatlan, a rendszer biztosítja a magyar családok zavartalan mindennapjait.

Energiaügyi Minisztérium: a hulladékszállítás és a lomtalanítás menetrendje változatlan, a sajtóban megjelent hírekkel szemben nincs ok aggodalomra / Fotó: MOHU

Cáfolta a sajtóhíreket az Energiaügyi Minisztérium

A 2023 júliusától működő új hulladékgazdálkodási rendszerben a Mol leányvállalata, a Mohu felel a gyűjtésért, szállításért és előkezelésért.

A minisztérium közleménye szerint továbbra is érvényben vannak a korábbi jogszabályok, a kommunális hulladék elszállítása kötelező, és a koncessziós társaság nem jogosult bírságot kiszabni. Kivételt csak rendkívül indokolt esetek jelenthetnek, például ha a kukát építési törmelékkel töltik meg.

Mindezzel azokra a hírekre reagált, amelyek szerint október 1-jétől új, országosan egységes szabályok lépnek életbe, amelyek komolyabb terheket róhatnak a háztartásokra. A sajtóban így például arról írtak, hogy

a kuka fedele kötelezően zárva kell legyen,

ha a hulladék kilóg, többletdíjat számolnak fel.

Súlykorlátokat is bevezetnek: például a 120 literes edény legfeljebb 27 kilogramm, a 240 literes 50 kilogramm hulladékot tartalmazhat. Ha ennél nehezebb, a szolgáltató nem üríti ki a kukát, de a díjat akkor is kiszámlázza.

A vegyes kukába továbbra sem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai hulladék.

Szabálytalanság esetén pótdíjra lehet számítani, veszélyes hulladék esetén akár 20–30 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak.

Az edény épségéért a tulajdonos felel, és ha az megsérül, 8 napon belül gondoskodnia kell a javításról vagy pótlásról. Egy új 120 literes kuka ára körülbelül 13 500 forint.

Az Energiaügyi Minisztérium azonban most tisztázta:

a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben,

továbbá kiemelték, hogy a kommunális hulladékot ezek után is el kell szállítani a koncessziós szerződés alapján, ugyanis ez garantálja a magyar családok egészségének és környezetének védelmét.