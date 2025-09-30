Deviza
Energiaügyi Minisztérium
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt
cáfolat
sajtóhír
lomtalanítás
hulladékszállítás

Megváltozik Magyarországon a hulladék elszállítása és a lomtalanítás? Sürgős közleményt adott ki a minisztérium a Mohuról – egyszer és mindenkorra tisztázta a helyzetet

A kormány szerint a rendszer megbízhatóan működik, és továbbra is garantálja a magyar családok mindennapi biztonságát. Az Energiaügyi Minisztérium közölte, hogy a hulladékszállítás és a lomtalanítás menetrendje változatlan, a sajtóban megjelent hírekkel szemben nincs ok aggodalomra.
VG
2025.09.30., 19:25
Fotó: MOHU

Az utóbbi napokban félrevezető információk jelentek meg a hulladékszállításról, ezekre reagált kedden közleményben az Energiaügyi Minisztérium. A tárca hangsúlyozta: a hulladék és a lomtalanítás elszállításának menete változatlan, a rendszer biztosítja a magyar családok zavartalan mindennapjait.

új kukásautó Energiaügyi Minisztérium
Energiaügyi Minisztérium: a hulladékszállítás és a lomtalanítás menetrendje változatlan, a sajtóban megjelent hírekkel szemben nincs ok aggodalomra / Fotó: MOHU

Cáfolta a sajtóhíreket az Energiaügyi Minisztérium

A 2023 júliusától működő új hulladékgazdálkodási rendszerben a Mol leányvállalata, a Mohu felel a gyűjtésért, szállításért és előkezelésért.

A minisztérium közleménye szerint továbbra is érvényben vannak a korábbi jogszabályok, a kommunális hulladék elszállítása kötelező, és a koncessziós társaság nem jogosult bírságot kiszabni. Kivételt csak rendkívül indokolt esetek jelenthetnek, például ha a kukát építési törmelékkel töltik meg.

Mindezzel azokra a hírekre reagált, amelyek szerint október 1-jétől új, országosan egységes szabályok lépnek életbe, amelyek komolyabb terheket róhatnak a háztartásokra. A sajtóban így például arról írtak, hogy 

  • a kuka fedele kötelezően zárva kell legyen,
  • ha a hulladék kilóg, többletdíjat számolnak fel.
  • Súlykorlátokat is bevezetnek: például a 120 literes edény legfeljebb 27 kilogramm, a 240 literes 50 kilogramm hulladékot tartalmazhat. Ha ennél nehezebb, a szolgáltató nem üríti ki a kukát, de a díjat akkor is kiszámlázza.
  • A vegyes kukába továbbra sem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai hulladék.
  • Szabálytalanság esetén pótdíjra lehet számítani, veszélyes hulladék esetén akár 20–30 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak. 
  • Az edény épségéért a tulajdonos felel, és ha az megsérül, 8 napon belül gondoskodnia kell a javításról vagy pótlásról. Egy új 120 literes kuka ára körülbelül 13 500 forint.

Az Energiaügyi Minisztérium azonban most tisztázta:

a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben,

továbbá kiemelték, hogy a kommunális hulladékot ezek után is el kell szállítani a koncessziós szerződés alapján, ugyanis ez garantálja a magyar családok egészségének és környezetének védelmét.

A sajtóban megjelent hírekkel szemben a koncessziós társaság nem jogosult bírság kiszabására sem, és csak rendkívül indokolt esetekben – például ha a kommunális hulladékgyűjtő edény építési törmelékkel van megtöltve – szünetelteti a hulladékszállítást, ahogy azt korábban is tette. Ezért a lakosság és az önkormányzatok számára

semmilyen olyan változás nem várható, amely a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné.

A magyar kormány továbbra is elkötelezett, hogy biztosítsa a folyamatos és megbízható hulladékgazdálkodási szolgáltatást, és ezzel garantálja a magyar családok egészséges, tiszta környezetét – zárta közleményét a szaktárca.

