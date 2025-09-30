Peking lesújtott a CATL-re, de a lítiumpiacra végül nem tudott csapást mérni

Ahogy az várható volt, alig másfél hónapos tortúra végén a kínai hatóságok simán meghosszabbították a Contemporary Amperex Technology Co., ismertebb nevén a CATL legnagyobb kínai lítiumbányájának és -feldolgozójának működési engedélyét, miután a megkövetelt felfrissített és részletes készletadat-elemzést elfogadhatónak találták.

A világ legnagyobb akkugyártójának számító CATL csak átmeneti nehézségekkel küzdött / Fotó: AFP

Gyanús volt, hogy a hatósági engedély lejárta miatt az augusztus 10-én történt kényszerű leállás, illetve a piaci túlkínálat, az árak korábbi szabadesése között szerves összefüggés mutatható ki, ugyanis az a forgatókönyv valósult meg, amely az akkumulátorgyártáshoz nélkülözhetetlen

lítium-karbonát árának emelkedését

és a szektor cégeinek rakétaszerű árfolyamdrágulását

vetítette előre. Vagyis inkább egy pekingi piacszabályozási problémáról lehetett szó, ami az akkumulátorok árának, s ezen keresztül az elektromos autók árának emelkedéséhez vezethetett volna, de nem így lett.

A CATL mellett a Gotion is eredményesen vizsgázott

A készletadatok kiértékelése után a CATL Csiangszi tartományban lévő Jicsun bányatelepe számára a bányászati engedély megszerzése és a termelés újraindítása immár formalitásnak számít a kínai szaksajtó szerint.

Kevés szó esett róla, de egy kisebb akkumulátorgyártó, a Gotion is rendelkezik bányászati joggal az Ázsia lítiumfővárosaként is emlegetett Jicsunban, s a tőle bekért készletelemzés is pozitív elbírálást kapott. A Gotionnak ugyanakkor nem járt le az engedélye, így annak birtokában folytathatta a lítium-karbonát bányászatát.

A jicsuni CATL bánya jelentőségét jól jelzi, hogy az – ausztrál becslések szerint – az idei évre tervezett 46 ezer tonnás lítium-karbonát termelésével egymaga a globális igények 3 százalékát elégítené ki. A világpiaci lítium-karbonát jegyzés is megnyugodott, a megrendelőknek nem kell alapanyaghiányra számítaniuk, noha a termelés ismételt felfutását csak novemberre ígéri a Debrecenben óriásgyárat építő CATL.



